CHP’nin şaibeli kurultayı istinaf mahkemesine taşındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Şaibeli Kurultay" olarak bilinen CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma başlatırken, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler kurultayın iptali için dava açtı. Açılan dosyalar Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirildi. 24 Ekim 2025'teki karar duruşmasında mahkeme, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın konusuz kaldığına hükmetti. Lütfü Savaş ve Yılmaz Özkanat'ın davaları, dava açma ehliyeti bulunmadığı, Hatip Karaaslan'ın davası ise konusuz kaldığı gerekçesiyle reddedildi. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada verdiği kararın gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda tarafların istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.

Lütfü Savaş'n da aralarında bulunduğu önceki CHP kurultay delegeleri, kararın iptali için istinaf mahkemesine başvurdu.