Cumhuriyete hizmet nasıl olur 23 senede gösterdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk, Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlenen anma törenine katıldı. Erdoğan özetle şöyle konuştu:

FAY HATLARINI KAŞIYANLAR: Son dönemde milli günlerimizle ilgili yıkıcı, yıpratıcı, toplumsal fay hatlarını kaşıyan tartışmaların gündeme taşınmak istendiğini görüyoruz. Güya Cumhuriyetimizi yüceltmek adına şanlı tarihimizi yok sayanlar ile 102 yıllık Cumhuriyet tecrübesini önemsizleştirmeye çalışanlar, zahirde tezat içinde görünmekle birlikte esasında aynı amaca hizmet ediyorlar.

ATATÜRK MASKESİ TAKANLAR: Sosyal medyanın köpürttüğü, toplumsal gerilimden beslenen siyasetçilerin de büyüttüğü bu cepheleşmenin en büyük mağduru ise bizatihi Gazi Mustafa Kemal olmakta; Atatürk'ün hatırası ve eserleri olmaktadır. Medya, sosyal medya ve siyasette "Atatürk maskesi" takarak bu millete ve milletin değerlerine düşmanlık edenlere nasıl karşıysak, İstiklal Harbimizi zafere ulaştırarak milletimizin önünde yeni bir yol açan Gazi Mustafa Kemal'e yönelik hakaretamiz ifadelere aynı şekilde karşıyız.

ELİ SOPALI ÖZGÜRLÜK OLMAZ: Şüphesiz 86 milyonun her konuda uzlaşmasını, aynı düşünmesini, tarihi hadiselere ve şahsiyetlere aynı pencereden bakmasını bekleyemeyiz. Bu, gerçekçi olmadığı gibi doğru da değildir. Burada en mühim husus fikri farklılıkların karşılıklı saygı çerçevesinde, nezaketle dile getirilmesi; kimsenin kendi tarih okumasını diğerine dikte etmemesi, tehdit ve hakaretle bir dayatmada bulunmamasıdır. Eli sopalı düşünce özgürlüğü olmaz. Barika-i hakikat ancak zıt görüşlerin çarpışmasından doğar. Bu milletin en büyük gücü; birliği, beraberliği, kardeşliği, ortak geçmiş ve gelecek tasavvurudur. Milli, manevi ve kültürel değerlerimiz, aynı zamanda milletçe en değerli hazinemizdir; bizi bir arada tutan çimentomuzdur. Bunların örselenmesine hiçbir şekilde tolerans gösteremeyiz.

ELLERİ BOŞ DÖNÜYORLAR: Onun mirasına layıkıyla sahip çıkmak demek; Türkiye Cumhuriyeti'ni daha da güçlendirmek, kalkındırmak, başarılarına yenilerini eklemek, her alanda muvaffak ve muzaffer etmek demektir. Ülkesini, sınır ötelerindeki kerameti kendinden menkul mahfillere şikâyet edenler değil; tam bağımsız bir Türkiye için çalışanlar, üretenler ve ter dökenler ancak onun mirasına hakiki manada sahip çıkabilir. Lafa gelince siyasi geçmişlerini Cumhuriyetle özdeşleştirenlerin, özellikle son birkaç aydır, bu konuda oldukça kötü bir sınav verdikleri görülüyor. Her ne kadar Türkiye'yi yurtdışına şikâyet turlarından elleri boş dönseler de, ülkemizin itibarına verdikleri zarar maalesef orta yerde duruyor. Biz, FETÖ'cüler gibi yeminli Türkiye düşmanlarıyla birlikte bu zihniyetin sebep olduğu yanlış algılarla da mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Çok uğraştılar, çok didindiler, ama şimdiye kadar hedeflerine ulaşamadılar. Bundan sonra da şikâyet ettikleriyle kalmaya devam edecekler.

MAKÛS TALİHİ DEĞİŞTİRDİK: Devasa yatırımlarımızla, milletimize kazandırdığımız eserlerle Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz. Son 23 yılda, Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını gerçekleştirdik. "Cumhuriyete hizmet nasıl olur" bunu 23 senede defalarca ortaya koyduk. Yüzde 80 olan dışa bağımlılığımızı, yüzde 20'nin de altına çektik. Topunu, tüfeğini, mermisini ithal eden Türkiye, bugün yılda 7 milyar doların üzerinde savunma ihracatı yapıyor. Tüm dünya Türk savunma sanayiinin başarılarından övgüyle bahsediyor. Bizden hazzetmeyen uluslararası basın organları bile Türkiye'nin küresel satranç oyunundaki başarılı hamlelerini kabullenmeye başladı. Halihazırda dünyanın 17'nci, Avrupa'nın 7'nci büyük ekonomisiyiz. Türkiye'yi büyüttük. Kardeşliğimizi büyüttük. Milletimize son asrın en büyük başarılarını, en büyük zaferlerini tattırdık. Tam da Gazi'nin hayalini kurduğu şekilde 'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda dünya ile rekabet edebilir hale getirdik.

KAFEDE VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Başkan Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından beraberindekilerle AK Parti Genel Merkezi'nin yakınında bulunan bir kafeye uğradı. Burada karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi ve çocuklara oyuncak hediye etti.