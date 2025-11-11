Devletin zirvesi Anıtkabir’deydi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı. Anıtkabir'deki tören, 08.45'te devlet erkânının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yüksek yargı organlarının başkanları, TSK komuta kademesi, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkânı yer aldı.

'KÜRESEL GÜÇ OLMA YOLUNDAYIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mozoleye çelenk sunmasının ardından saygı duruşu yapıldı. Erdoğan ve devlet erkânı daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Aziz Atatürk, vefatınızın 87'nci yıldönümünde zatıalinizi, İstiklal Harbimizi birlikte yürüttüğünüz silah arkadaşlarınızı ve yüzlerce yıldır vatan topraklarını kanlarıyla sulayan kahraman şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz. 'En büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ne tutkuyla sahip çıkıyor, ülkemizin her karışını yeni eserlerle nakış nakış işlemeye devam ediyoruz. İçeride huzurlu ve istikrarlı, dışarıda muteber ve muzaffer bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Emin ve ehil kadroların öncülüğünde Türkiye, küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Ruhun şad olsun."

BAHÇELİ İLE TOKALAŞTI

Başkan Erdoğan, törene katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaştı.