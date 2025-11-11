Dışişleri Bakanlığı’ndan Pakistan’daki terör saldırısına kınama!

Dışişleri Bakanlığı Pakistan'da bugün meydana gelen terör saldırısını kınayan bir mesaj paylaştı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, "Türkiye, terörle mücadelesinde Pakistan'la dayanışmasını sürdürecektir. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bugün (11 Kasım) meydana gelen terör saldırısını güçlü biçimde kınıyoruz. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Pakistan'la dayanışmasını sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.