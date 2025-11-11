Ersin Destanoğlu İstanbul Adliyesi’ne geldi

TFF'nin tespitlerine göre Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 27 futbolcunun bahis hesabı olduğu ortaya çıktı. Bu isimler arasında Beşiktaş kaptanı Necip Uysal'ın ve kaleci Ersin Destanoğlu'nun da bulunduğu iddia edildi. İkili bugün İstanbul Adliyesi'ne gelerek suç duyurusunda bulundu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Necip Uysal'ın ardından Beşiktaş Kalecisi Ersin Destanoğlu da adliyeye gelerek suç duyurusunda bulundu. Destanoğlu da suç duyurusu sonrası açıklamada bulunacak.