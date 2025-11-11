Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma neticesinde aralarında Rıza Akpolat ve Ahmet Özer 'in bulunduğu 7 belediye başkanı olmak üzere 200 hakkında iddianame düzenlenmişti. İddianame geçtiğimiz günlerde İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirilmiş ve kabul edilmişti.

AHMET ÖZER'E TAHLİYE

Yaşanan son gelişmeye göre ise mahkeme tensip zaptını düzenledi. Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklu kaldığı süre dikkate göz önünde bulundurularak yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol kararıyla tahliye edildi. İddianameyi kabul eden İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma gününü 27 Ocak 2026 tarihine verdi. Duruşma, Silivri'deki Marmara Ceza ve İnfaz Kurumları'ndaki duruşma salonlarında 20 Şubat 2026 tarihine kadar görülecek. Mahkeme ayrıca, sanıklar Ahmet Özer, Kaan Şengül, Mustafa Mutlu, Mustafa Seymen, Ümit Gözütok, Yaşar Özkan'ın tahliyesine karar verdi. Tahliye edilen bu sanıklar hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı uygulandı. Tahliye gerekçesinde, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre, bir kısım sanıklar yönünden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma ihtimallerinin bulunması, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülü olmayacağı hususlarının dikkate alındığı belirtildi.

Esenyurt Eski Belediye Başkanı için tahliye kararı!