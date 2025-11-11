Gürcistan'da düşen C130 askeri kargo uçağı sonrası siyasilerden taziye mesajları

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 kargo uçağı Gürcistan'da düştü. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve siyasi isimler Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı mesajları yayımladı.

Gürcistan’da düşen C130 askeri kargo uçağı sonrası siyasilerden taziye mesajları

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerimiz için peş peşe taziye mesajları yayımlandı.

Gürcistan’da düşen C130 askeri kargo uçağı sonrası siyasilerden taziye mesajları

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, Azerbaycan'dan ülkeye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesinin büyük üzüntüsünü yaşadığını belirterek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Gürcistan’da düşen C130 askeri kargo uçağı sonrası siyasilerden taziye mesajları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan ve Gürcistan'da düşen Milli Savunma Bakanlığımıza ait askeri kargo uçağımızın durumunu yakından takip ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

Gürcistan’da düşen C130 askeri kargo uçağı sonrası siyasilerden taziye mesajları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mesajında, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan Milli Savunma Bakanlığımıza ait askeri kargo uçağımızın düşmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kıymetli ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Dualarımız her daim Mehmetçiklerimizle. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Gürcistan’da düşen C130 askeri kargo uçağı sonrası siyasilerden taziye mesajları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının düştüğü haberini büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır, millete baş sağlığı diledi.

Gürcistan’da düşen C130 askeri kargo uçağı sonrası siyasilerden taziye mesajları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

Gürcistan’da düşen C130 askeri kargo uçağı sonrası siyasilerden taziye mesajları

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, mesajında şunları kaydetti:

"Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Gürcistan’da düşen C130 askeri kargo uçağı sonrası siyasilerden taziye mesajları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da şehitlere Allah'tan rahmet, millete ve ailelerine başsağlığı diledi.

Gürcistan’da düşen C130 askeri kargo uçağı sonrası siyasilerden taziye mesajları

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gürcistan-Azerbaycan sınır hattında düşen Milli Savunma Bakanlığına ait askeri kargo uçağına ilişkin haberi büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, arama ve kurtarma çalışmalarının en kısa sürede olumlu sonuçlanmasını ve kahraman Mehmetçiklerin sağ salim bulunmasını temenni etti.

Gürcistan’da düşen C130 askeri kargo uçağı sonrası siyasilerden taziye mesajları

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, haberi derin üzüntüyle öğrendiğini kaydederek, "Sürece dair gelişmeleri yakından takip ediyor; aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum." paylaşımında bulundu.

Gürcistan’da düşen C130 askeri kargo uçağı sonrası siyasilerden taziye mesajları

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Milli Savunma Bakanlığına ait askeri kargo uçağının düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Kazayla ilgili gelişmeleri ilgili kurumlarımızdan yakinen takip ediyoruz. Kahraman şehitlerimize Rabb'imden rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Gürcistan’da düşen C130 askeri kargo uçağı sonrası siyasilerden taziye mesajları

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da "Milli Savunma Bakanlığımıza ait C130 tipi askeri nakliye uçağının, Azerbaycan'dan ülkemize dönüşü sırasında Gürcistan sınırları içinde düştüğüne dair haberi derin bir üzüntüyle öğrendim. Kazayla ilgili gelişmeleri ilgili kurumlarımızdan takip ediyoruz. Kahraman şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve metanet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum." paylaşımını yaptı.

Gürcistan’da düşen C130 askeri kargo uçağı sonrası siyasilerden taziye mesajları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'dan ülkemize dönüş yapmakta olan Milli Savunma Bakanlığımıza ait C130 tipi askeri nakliye uçağının, Gürcistan sınırları içinde düştüğüne ve şehitlerimiz olduğuna dair haberi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sürece ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum."

Gürcistan’da düşen C130 askeri kargo uçağı sonrası siyasilerden taziye mesajları

İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise şu açıklamayı yaptı:

Bugün öğleden sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında askerî kargo uçağının düşmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sadece resmî kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması ve teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.