Gürcistan'da düşen C130 askeri kargo uçağı sonrası siyasilerden taziye mesajları
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 kargo uçağı Gürcistan'da düştü. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve siyasi isimler Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı mesajları yayımladı.
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerimiz için peş peşe taziye mesajları yayımlandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, Azerbaycan'dan ülkeye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesinin büyük üzüntüsünü yaşadığını belirterek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan ve Gürcistan'da düşen Milli Savunma Bakanlığımıza ait askeri kargo uçağımızın durumunu yakından takip ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.