Gürcistan’da düşen C130 askeri kargo uçağı sonrası siyasilerden taziye mesajları

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, haberi derin üzüntüyle öğrendiğini kaydederek, "Sürece dair gelişmeleri yakından takip ediyor; aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum." paylaşımında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Milli Savunma Bakanlığına ait askeri kargo uçağının düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Kazayla ilgili gelişmeleri ilgili kurumlarımızdan yakinen takip ediyoruz. Kahraman şehitlerimize Rabb'imden rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.