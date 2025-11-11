İBB iddianamesinden yeni detaylar: "Suç örgütü gelirleri kişisel zenginleşme için kullanıldı" iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede dikkat çeken detaylar yer aldı. İmamoğlu'nun kurmuş olduğu çıkar amaçlı suç örgütünün rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve dolandırıcılık gibi faaliyetlerle temin ettiği suç gelirlerinin bir kısmını kişisel zenginleşmesinde kullandığı" yönünde tespitte bulunuldu. İddianamede, örgüt elebaşı Ekrem İmamoğlu tarafından kurulan "çıkar amaçlı suç örgütüne" yönelik soruşturmada, İmamoğlu'nun birinci dereceden yakınlarının mal varlıklarının araştırıldığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 22:25 Son Güncelleme: 11 Kasım 2025 22:27

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede yer alan 36. eylemde, İmamoğlu İnşaat AŞ ve şüpheliler Tuncay Yılmaz ile eşi Selver Yılmaz'la ilgili tespitler yapıldı. İmamoğlu İnşaat'ın 2024 yılı yasal defterleri ve bankacılık işlemlerinde gerçekleştirilen incelemeye yer verilen iddianamede, şirket tarafından yapılan "İn Mari Prime" projesinde yer alan 6 No'lu villa alımı kapsamında Tuncay Yılmaz adına açılan sipariş avansları hesabında 21 milyon 330 bin lira bakiye kaydı bulunduğu aktarıldı. Söz konusu villa için sipariş avans ödemelerinin ne şekilde yapıldığına ilişkin araştırmalarda, farklı tarihlerde şüpheli Tuncay Yılmaz'ın banka hesaplarından İmamoğlu İnşaat AŞ'nin hesaplarına 13 milyon 853 bin lira gönderildiğinin tespit edildiği kaydedildi. İMAMOĞLU İNŞAAT AŞ'YE 7 MİLYON 477 BİN LİRA PARA TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİ İddianamede, İmamoğlu İnşaat AŞ'ye şüpheliler Yiğit Çam ve Selver Yılmaz'ın banka hesaplarından 7 milyon 477 bin lira para transferinin gerçekleştiğinin belirlendiği bildirildi. GÜRÇAM Süs Bitkileri AŞ'nin bankacılık işlem kayıtlarının araştırılmasında, şirketin banka hesaplarına, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığının iştiraki İstanbul Ağaç Peyzaj AŞ'nin banka hesaplarından 2024 yılında paralar geldiğinin tespit edildiği belirtilen iddianamede, bunların da Tuncay Yılmaz'ın kayınbiraderi Yiğit Çam'ın banka hesaplarına aktardığı ifade edildi.

İddianamede, Yiğit Çam hakkında yapılan araştırmalarda, GÜRÇAM şirketi ile para transferi gerçekleştirdiği tarihlerde aralarında çalışan ve işveren ilişkisi bulunmadığı, söz konusu para transferlerine konu olabilecek herhangi bir faturanın da yer almadığı belirtildi. Araştırmada, Çam'ın banka hesaplarında yüksek tutarlı nakit işlemler bulunmadığı ancak 2023'ten itibaren döviz ve lira cinsinden yüksek tutarlı nakit yatırma işlemleri gerçekleştirildiği ifade edilen iddianamede, Çam'ın banka hesaplarına nakit yatırılan ve GÜRÇAM şirketinden gelen paraların da İmamoğlu İnşaat AŞ'ye aktardığına rastlanıldığı kaydedildi. İddianamede, Çam'ın, hesabına gelen toplam tutardan Tuncay Yılmaz adına alınacak 6 No'lu villa için 4 milyon 877 bin lirasını İmamoğlu İnşaat AŞ hesaplarına aktardığı vurgulandı. SATIŞI YAPILAN VİLLANIN ÖDEMELERİNİN BİR KISMI İBB KAYNAKLARINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ İddianamede, Yiğit Çam'ın hesabına nakit olarak yatırılanlar ile GÜRÇAM şirketi üzerinden gelen Ağaç AŞ kaynaklı 14 milyon 627 bin liranın İmamoğlu İnşaat AŞ'nin banka hesaplarına aktarıldığı tespitine yer verildi. İmamoğlu İnşaat AŞ'nin TAKBİS kayıtları üzerinden yapılan araştırmada, söz konusu villanın Selver Yılmaz'ın adına ve dairenin de Yiğit Çam adına 2025'te devredildiği belirtilen iddianamede, Selver Yılmaz'a satışı yapılan villanın ödemelerinin bir kısmının İBB kaynaklarından gerçekleştirildiğinin tespit edildiği bildirildi. İmamoğlu İnşaat AŞ'nin İnmari Prime Projesi kapsamında yapmış olduğu villa satışlarına ilişkin değerlendirmeye yer verilen iddianamede, CARSAL Reklamcılık şirketine, bitişik nizam şeklinde yapılmış projedeki A 1 No'lu 4 katlı villa için toplam 50 milyon lira, şüpheli Selver Yılmaz adına da müstakil yapılmış A 6 No'lu 4 katlı villa için 21 milyon 330 bin lira fatura kesildiği vurgulandı. İmamoğlu İnşaat AŞ'nin taşeron olarak elektrik işlerini yaptığı tespit edilen şüpheli Mahmut Gültekin adına müstakil yapılmış A 12 No'lu 3 katlı villa için 40 milyon lira fatura kesildiği de iddianamede yer aldı. İddianamede, anlatılan eylemler sonucunda 2016-2025 yıllarında birçok kez defalarca işlendiği değerlendirilen aklama suçunun faillerinin Ekrem İmamoğlu ve Tuncay Yılmaz olduğu, bunların birlikte ve iştirak halinde hareket ettikleri kaydedildi.