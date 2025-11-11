İliç davasının 4. duruşması başladı

Duruşma öncesinde Kazada hayatını kaybeden Uğur Yıldız'ın avukatı Akçay Taşçı, KESK eş genel başkanı Ahmet Karagöz adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Mahkemede tutuklu sanıklar, Anagold Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı I.R.G, Anagold İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü S.Ç, Anagold Proje Müdürü S.K.S. INR Proje Koordinatörü Ö.A. ve Anagold Eski Kıdemli Jeoteknik Mühendisi A.R.K Segbis üzerinden katıldı. Erzincan 1. Ağır ceza mahkemesinde görülen davanın 4. Duruşmasına tamamlanan bilir kişi raporunun okunmasının ardından sanıkların ifadelerine geçildi. Duruşmanın geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.