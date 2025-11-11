Milyonlar 9’u 5 geçe Atatürk’ü andı

10 Kasım 1938'de Dolmabahçe'de hayata gözlerini yuman Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının üzerinden 87 yıl geçti. Atatürk'ün aramızdan ayrıldığı saat 09.05'te tüm yurtta zaman adeta durdu. Vatandaşlar sirenlerin çalmasıyla birlikte 2 dakika boyunca bulundukları yerlerde, caddeler, köprü ve üstgeçitlerde saygı duruşunda bulunarak Atatürk'ü andı. Saygı duruşunun ardından hep birlikte İstiklal Marşı okundu. Her kentte Atatürk anıtına çelenk koyma töreni yapıldı.

KÖPRÜDE TRAFİK DURDU

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde sürücüler araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Derinlere Saygı Dalış Topluluğu üyesi dalgıçlar, Dolmabahçe Sarayı önünde su üstünde saygı duruşu etkinliği yaptı. İstiklal Marşı okundu. Beykoz ve Maltepe'de de 75 dalgıç 'Ata'ya Saygı Dalışı' gerçekleştirdi. Su altında ve üstünde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan dalgıçlar Atatürk'ün Gençliğe Hitabe'sini okudu ve meşale yaktı.

ANLAMLI KOREOGRAFİ

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi Girne Bulvarı üzerinde bulunan işyerlerinde çalışanlar ile D-400 karayolunda üzerinde seyir halindeki sürücüler araçlarından inerek çalan sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulundu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğrenciler, yaptıkları koreografiyle Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05 görselini oluşturdu. Denizli'de de koreografiyle Atatürk portresi oluşturuldu.

İŞÇİLERDEN SAYGI DURUŞU

Kars'ta yapımı süren bir okul inşaatında çalışan işçilerin iş makineleri üzerinde saygı duruşunda bulunması ilginç görüntü oluşturdu. İşçiler, saat 09.05'te siren sesinin duyulmasıyla işlerine ara verdi. İş makineleri üzerinde Atatürk'e saygı duruşuna geçen işçiler, iki dakikalık siren süresinin ardından yeniden çalışmalarına başladı. İşçilerden Hüseyin Can Baykal, "Atamızın ölüm yıldönümünde saygı duruşunda durduk. Atamızı rahmet ve minnetle anıyoruz. O bizim için çok değerli bir lider" dedi.

Sivas'ta tarihi Cumhuriyet Meydanı'ndaki anma programı kapsamında Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından sirenlerin çalmasıyla birlikte trafik durdu, sürücüler saygı duruşunda bulundu.

DOLMABAHÇE'DE İNSAN SELİ

Atatürk, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen törenle anıldı. Yüzlerce kişi, Dolmabahçe Sarayı'na girmek için uzun süre kuyrukta bekledi. Saraya gelenler, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu odaya çiçek bıraktı.

ATATÜRK İÇİN MEVLİT OKUTULDU

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'nci yıldönümünde Kocaeli Valiliği'nin talimatıyla 12 ilçenin tamamındaki merkez camilerde öğle namazı sonrası mevlit okutuldu.

DİYANET'TEN '10 KASIM' MESAJI

Diyanet İşleri Başkanlığı, anma mesajı paylaştı. Mesajda, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87'nci yılında saygı ve minnetle yâd ediyoruz. Aziz milletimizin varoluş çabasını temsil eden ve dünyanın pek çok yerindeki mazlumlara ilham kaynağı olan milli mücadelemizin tüm kahramanlarına Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz" denildi.

7'DEN 70'E SAYGI

Trabzon'da 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda gerçekleştirilen anma programında anıta çelenk sunulmasının ardından sirenlerin çalmasıyla kentte hayat durdu. 7'den 70'e herkes saygı duruşunda bulundu. Ardından hep birlikte istiklal Marşı okundu.

Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde de sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşuna geçti. Sahil bandında yürüyüş yapanlar, saygı duruşunun ardından yakındaki bir otelden çalınan İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu.

Konya'nın Ilgın ilçesinde 1 öğretmen, 1 öğrencili ilkokulda sınıf öğretmeni Muhammed Bağ (33) ve öğrencisi İlayda Kozlu (8), Atatürk'ü andı.

