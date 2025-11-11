Milyonlarca fidan toprakla buluşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılında ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü bu sene de kutlanacak. 81 il ve ilçelerinde olmak üzere 17 tören alanında fidan dikim etkinliği düzenlenecek. Ankara'da düzenlenecek ana etkinliğe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı başta olmak üzere kurum, kuruluşlar, okullar ve çok sayıda vatandaş katılım sağlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından iki hafta önce yaptığı paylaşımla 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Yeşil Vatan Seferberliği başlatıldığını bildirmişti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yaptığı açıklamada, "Son 23 yılda 7.5 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Orman varlığımızı 23.4 milyon hektara çıkardık ve bugün ülkemizin yüzde 30'u ormanlarla kaplı hale geldi. Bu büyük bir başarıdır. Bu, milletimizin doğaya, ağaca ve toprağa olan sevgisinin eseridir" dedi.