Son dakika | Futbolcu Necip Uysal'dan bahis soruşturması sonrası dikkat çeken açıklama! "Olay yaşandıktan sonra Zorbay hoca ile de konuştuk..."

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında, 1024 futbolcunun da bahis hesabı bulunduğunu ve oyuncuların çeşitli platformlarda bahis oynadığını belirlemişti. Şikayetçi olmak için İstanbul Adliyesi’ne gelen Necip Uysal, Adliye çıkışı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Benim oynamadığım, hesap açmadığım bir sitede, benim T.C. kimlik numaramla hesap açılıp iki kez bahis oynanmış. Bugün de bu bahisleri oynayanlar hakkında her şeyin açığa kavuşması için suç duyurusunda bulunmaya geldik” ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 11:37 Son Güncelleme: 11 Kasım 2025 11:46

Son dakika haberi: TFF'nin tespitlerine göre Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 1024 futbolcunun bahis hesabı olduğu ortaya çıktı. Bu isimler arasında Beşiktaş kaptanı Necip Uysal'ın da bulunduğu da iddia edilmişti. Hakkındaki iddiaları reddeden Uysal, sabah saat 08.00 sıralarında İstanbul Adliyesi'ne geldi. Necip Uysal suç duyurusu sonrası açıklama yaptı.

"TC KİMLİK NUMARAM KOPYALANDI, İSMİMLE İKİ KEZ BAHİS OYNANMIŞ" Uysal, "Bugün burada olmak istemezdim, buraya şikayet için geldik. Benim oynamadığım, hesap açmadığım bir sitede, benim T.C. kimlik numaramla hesap açılıp iki kez bahis oynanmış. Bugün de bu bahisleri oynayanlar hakkında her şeyin açığa kavuşması için suç duyurusunda bulunmaya geldik. Gerçekten çok üzgünüm."