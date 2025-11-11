Reklam ihalelerinde 12 milyon 601 bin lira kamu zararı oluştuğu iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu elebaşılığında kurulan suç örgütünün, reklam alanları ihalesinde 12 milyon 601 bin lira kamu zararı oluşturduğu iddia edildi. Öte yandan, Davet usulü ile yapılan bu alt ihalelerin hepsinin örgütün sistematik işleyişi dahilinde gerçekleştiği ve buradan haksız bir menfaat elde edilerek "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne gelir sağlandığı vurgulandı.

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 22:23 Son Güncelleme: 11 Kasım 2025 22:24

İddianamede, 2023 yılında İstanbul genelinde 44 lokasyonda bulunan toplam 5 bin 610 metrekarelik parapet, pano ve billboard tipi reklam uygulamalarının 1 yıl süreyle işletmeye verilmesinin ihaleye çıkarıldığı anlatıldı. İBB tarafından bu iş için yapılan ihalede, işi üstlenebilecek firmaların bu ihaleye girmesine engel olunduğu, başka bir firmanın bulunmadığı ve ihalenin 26 milyon lira artı KDV ile İBB iştirak şirketi Kültür AŞ'ye "adrese teslim olarak" verildiği iddiası iddianamede yer aldı.

Kültür AŞ'nin ise ana ihaleyi kısımlara ayırmak suretiyle 3 ayrı alt ihale yaptığına değinilen iddianamede, bu alt ihalelerde, ana ihalenin idari şartnamesinde istenen mali ve teknik yeterlilik ile niteliklerinin hiçbirisinin istenmediğinin anlaşıldığı kaydedildi.