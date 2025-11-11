Son Dakika | İşte Ekrem İmamoğlu ve ekibinin suç imparatorluğu! Tarihin en büyük yolsuzluğu belgelendi

Son dakika haberi... Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk vurgununa imza atan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibine yönelik soruşturma tamamlandı. 3 bin 806 sayfalık iddianamede, İmamoğlu'nun 10 yılda suç imparatorluğunu nasıl kurduğu ve hangi yöntemlerle sistemi yürüttüğü delilleriyle ortaya konuldu. İddianamede, İmamoğlu suç örgütünün 161 milyar lira kamu zararına yol açtığı, İBB'nin yurtdışından aldığı 69 milyar 516 milyon liralık kredinin 13 milyar 836 milyon lirasının suç örgütüne yakın şirketlere aktarıldığı saptandı. İmamoğlu'nun 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapsi talep edildi.

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 06:53 Son Güncelleme: 12 Kasım 2025 07:04

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" soruşturması tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Can Tuncay ve 6 cumhuriyet savcısının birlikte hazırladığı 3 bin 806 sayfalık iddianame 7 ayrı bölümden oluştu. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, ihbar eden Mülkiye Müfettiş Kurulu Başkanlığı olurken, suçtan zarar görenler kısmında, Maliye, İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Orman Bakanlıkları, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İBB ve Şişli Belediye Başkanlığı yer aldı. Aralarında Alaattin Kameroğlu, Avni Çelik, Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı işadamı Murat Özyeğin'in de olduğu 16 isim "müşteki" oldu. 105'İ TUTUKLU 402 ŞÜPHELİ İddianamede 105'i tutuklu 402 şüpheli yer aldı. Suç örgütü şemasında "örgüt lideri ve kurucusu" olarak Ekrem İmamoğlu ilk sırada yer aldı. Örgüt yöneticilerinin ise Murat Ongun, Ertan Yıldız, Fatih Keleş, Adem Soytekin, Murat Gülibrahimoğlu ve geçtiğimiz aylarda casusluktan tutuklanan FETÖ bağlantılı Hüseyin Gün olduğu belirtildi. İmamoğlu'nun danışmanı olan ve aynı zamanda yabancı istihbarat mensuplarıyla irtibatlı olduğu saptanan Necati Özkan, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Boğaziçi İmar'ın gölge müdürü harita mühendisi Yakup Öner, Ekrem İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya, Seza Büyükçulha ve avukatı Mehmet Pehlivan'ın ise doğrudan örgüt lideri İmamoğlu'na bağlı olarak hareket ettikleri belirtildi. Adem Kameroğlu, Mustafa Keleş, Mehmet Torun ve Seyfi Beyaz "müşteki-şüpheli" olarak iddianamede yer aldı.

Deliller kısmında ise, tanıklar, itirafçı ifadeleri, MASAK, Sayıştay, BDDK, USOM, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü raporları, bilirkişi raporları, HTS kayıtları, şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerin inceleme raporları, tape kayıtları, arama ve el koyma tutanakları, mülkiye müfettişliği tevdi raporları, vergi ön inceleme raporları, kamera görüntülerine ilişkin inceleme çözüm tutanakları, kolluk araştırma tutanakları, tapu kayıtları, sivil havacılık uçuş kayıtları yer aldı. 67 isim etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu. FETÖVARİ YAPILANMA İmamoğlu suç örgütünün CHP'li İBB ve ilçe belediyelerini saran yolsuzluk sarmalında "FETÖvari" bir yapılanma kurduğu ve istihbarata karşı koyma (İKK) yöntemleri kullandığı belirtildi. FETÖ'nün mahrem imamlar üzerinden yürüttüğü kamu görevi bulunmayan isimlerin kamu kurumlarında etkin hale getirilmesi yöntemini, İmamoğlu suç örgütünün de uyguladığı saptandı. Herhangi bir kamu görevleri bulunmayan İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü Tuncay Yılmaz ve örgütün para kasalarından Adem Soytekin ve Emrah Bağdatlı'nın belediyeler ve yapılan ihaleler üzerindeki etkilerine dikkat çekildi. Suç örgütünün görüşme ve toplantılarını büyük bir gizlilik içerisinde gerçekleştirmek için sinyal kesici jammer kullandığı da vurgulandı. Şüpheliler arasında ilginç isimler yer alıyor. Bunlar arasında izinsiz inşaat yapılan Vaniköy'deki Rus oligark Roman Abramoviç'in temsilcisi olduğu söylenen Boris Borisenko, görevden alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin gibi isimler yer aldı.