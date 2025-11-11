SON DAKİKA | Kocaeli’deki yangın faciasında yeni gelişme! Şüphelilerden 7’si tutuklandı

Adli soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam edeceğini belirten Bakan Tunç, "Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

ŞÜPHELİLERE AĞIR SUÇLAMALAR YÖNELTİLDİ

Soruşturma kapsamında fabrika sahibi Kurtuluş Oransal, oğlu İsmail Oransal, eşi Aleyna Oransal ve diğer yakınlarının da aralarında bulunduğu sanıklara "kasten öldürme, kasten yaralama, taksirle öldürme ve taksirle yaralama" gibi ağır suçlamalar yöneltildi. Bazı şüphelilerin ise yangın sonrası kaçmaya çalışan fabrika sahiplerine yardım ettikleri gerekçesiyle "suçluya yardım etme" suçlamasıyla adliyeye sevk edildikleri öğrenildi.