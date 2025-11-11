SON DAKİKA | Kocaeli'deki yangın faciasında yeni gelişme! Şüphelilerden 7'si tutuklandı

Son dakika haberleri: Kocaeli Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangınına ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7’si tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ABBAS ÇAKAR

Son dakika haberleri: Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan tesiste 8 Kasım'da saat 09.00 sıralarında çıkan yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Gikan ve Hanım Gülek'in (52) hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 7 kişi de yaralanmıştı.

ŞÜPHELİLERDEN 7'Sİ TUTUKLANDI

Yaşanan faciaya ilişkin "Kasten öldürme, kasten yaralama, mala zarar verme, taksirle öldürme, suç delillerini gizleme, yok etme veya değiştirme" konusuyla ilgili olarak, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekiplerince K.O., İ.O., A.A.O., G.B., H.E., O.Y., Ö.A., A.O.A., G.G., Ö.A. ve G.D. isimli 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelileri cinayet Büro Amirliğinde tamamlanan işlemlerinin ardından bugün mevcutlu olarak Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılıkça adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edilen G.B., H.E. ve G.D. isimli 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılıkça tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen K.O., İ.O., A.A.O., O.Y., Ö.A., A.O.A. ve G.G. isimli 7 şüpheli tutuklandı, Ö.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAKAN TUNÇ: ADLİ SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ VE TİTİZLİKLE DEVAM EDECEKTİR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'de 6 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 7 şüphelinin tutuklandığını ve 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Adli soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam edeceğini belirten Bakan Tunç, "Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

ŞÜPHELİLERE AĞIR SUÇLAMALAR YÖNELTİLDİ

Soruşturma kapsamında fabrika sahibi Kurtuluş Oransal, oğlu İsmail Oransal, eşi Aleyna Oransal ve diğer yakınlarının da aralarında bulunduğu sanıklara "kasten öldürme, kasten yaralama, taksirle öldürme ve taksirle yaralama" gibi ağır suçlamalar yöneltildi. Bazı şüphelilerin ise yangın sonrası kaçmaya çalışan fabrika sahiplerine yardım ettikleri gerekçesiyle "suçluya yardım etme" suçlamasıyla adliyeye sevk edildikleri öğrenildi.

YANGINDA 6 KADIN YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Dilovası Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan kozmetik üretimi yapılan tesiste, 09 Kasım 2025 Cumartesi sabahı saat 09.00 sıralarında meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sarmıştı. Yangında Esma Dikan (65), Hanım Gülek (65), Şengül Yılmaz (55), Nisa Taşdemir (17), Tuğba Taşdemir (18) ve Cansu Esatoğlu (16) yaşamını yitirmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.

YAKALANMAMAK İÇİN KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Olay sonrası genişletilen soruşturma kapsamında, firmanın sahibi Kurtuluş Oransal valizleriyle birlikte Yalova'da, oğlu İsmail Oransal ve yeğeni Altay Ali Oransal ise yurt dışına kaçmaya çalışırken Tekirdağ'da yakalanmıştı. Gözaltına alınanlar arasında firmanın diğer yöneticileri, vardiya amirleri ve kaçışa yardım ettiği iddia edilen kişiler de yer alıyordu.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Yangının kesin çıkış nedenine ilişkin bilirkişi ve teknik ekiplerin çalışmaları sürüyor. Olay yeri inceleme ekiplerinin hazırlayacağı detaylı raporun, dava sürecine yön vermesi bekleniyor. Fabrikanın iş güvenliği ve yapı ruhsatı konularında ciddi ihmaller olup olmadığı da ayrı bir başlık olarak soruşturuluyor.