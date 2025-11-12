Bakan Fidan’dan Gazze açıklaması: Filistin’in bir parçasıdır, öyle kalmalı ve öyle muamele görmelidir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati'nin eş başkanlığında Türkiye–Mısır Ortak Planlama Grubu Birinci Toplantısı Ankara 'da başladı.

Bakan Fidan, burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hamas ateşkesin kalıcı olması yönünde yapıcı adımlar atma iradesine sahip olduğunu göstermekte, aynı anlayışın İsrail tarafında da olması gerekmektedir.

Gazze, Filistin'in bir parçasıdır, öyle kalmalı ve öyle muamele görmelidir"

ABD ZİYARETİ VE TEMASLARI

ABD'yi ziyareti ve temaslarına değinen Bakan Fidan, "Türkiye'nin Suriye'deki kritik konularda pozisyonunun ne olduğunu ortaya koyma imkanımız oldu." dedi.