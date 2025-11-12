Bakan Fidan'dan Gazze açıklaması: Filistin'in bir parçasıdır, öyle kalmalı ve öyle muamele görmelidir
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas'ın ateşkesin kalıcı olması yönünde yapıcı adımlar atma iradesine sahip olduğunu gösterdiğini ve aynı anlayışın İsrail'de de olması gerektiğini belirterek, "Gazze, Filistin'in bir parçasıdır, öyle kalmalı ve öyle muamele görmelidir" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati'nin eş başkanlığında Türkiye–Mısır Ortak Planlama Grubu Birinci Toplantısı Ankara'da başladı.
Bakan Fidan, burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Hamas ateşkesin kalıcı olması yönünde yapıcı adımlar atma iradesine sahip olduğunu göstermekte, aynı anlayışın İsrail tarafında da olması gerekmektedir.
Gazze, Filistin'in bir parçasıdır, öyle kalmalı ve öyle muamele görmelidir"
ABD ZİYARETİ VE TEMASLARI
ABD'yi ziyareti ve temaslarına değinen Bakan Fidan, "Türkiye'nin Suriye'deki kritik konularda pozisyonunun ne olduğunu ortaya koyma imkanımız oldu." dedi.
"GAZZE'DE ATEŞKESİN UYGULANMASINI DESTEKLEMEK KONUSUNDA MUTABIK KALDIK"
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, yaptığı açıklamada "Gazze'deki ateşkesin uygulanmasını desteklemek ve ikinci aşamaya geçmek için ortak hareket etmenin önemi konusunda Türk tarafıyla mutabık kaldık
Suriye'nin güvenliği, istikrarı ve egemenliğine tam destek verdiğini teyit ediyor ve Şam'ın etkili rolüne geri dönmesini sabırsızlıkla bekliyoruz"