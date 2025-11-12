Birgün gazetesinin yalan haberi elinde patladı!

Birgün yazarı Timur Soykan'ın "Son derece gizli zimmet skandalı" başlığıyla gündeme taşıdığı haberin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Haberde, zimmet suçlamasıyla tutuklu yargılanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdür Yardımcısı Müzeyyen Yazıcı'nın, Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz'ın teyzesi olduğu dile getirilerek "gizlenen dava" iddiası ortaya atıldı. Ancak yapılan incelemelerde, davada gizlilik kararı bulunmadığı, sanıkların tutuklu yargılandığı ve Yılmaz'ın sürece hiçbir şekilde müdahil olmadığı belirlendi.

YARGI SÜRECİ ŞEFFAF

Müzeyyen Yazıcı ve oğlu Ahmet Yazıcı, gümrükte el konulan eşyaları sahte imha tutanaklarıyla piyasaya sürdükleri iddiasıyla tutuklandı. Dosyada gizlilik kararı olmadığı gibi, yargılama yasal prosedürlere uygun biçimde yürütülüyor. Buna rağmen Soykan'ın haberinde, davanın "özenle gizlendiği" ileri sürüldü.

YILMAZ: "GEREĞİ NEYSE YAPILSIN"

Adalet Bakan Yardımcısı Mehmet Yılmaz, teyzesinin ismi soruşturma dosyasında geçince, "Gereği neyse yapılsın" diyerek net bir tavır ortaya koydu. Buna rağmen, Yılmaz'ın ismini öne çıkararak yapılan haberin, gerçek dışı bir algı oluşturma çabası olduğu ortaya çıktı.