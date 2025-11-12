Çöp krizi büyüyor

İzmir'de çöp krizi CHP'li Çiğli Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZBB) arasında gerilime yol açtı. Danıştay kararıyla geçici olarak 31 Aralık 2025'e kadar çöp dökümüne açılan Harmandalı Çöplüğü, taraflar arasında tartışmanın odağı oldu. İZBB, Çiğli Belediyesi'nin çöpünü Menemen Türkelli Transfer İstasyonu'na yönlendirdi.

YOLU KAPATTILAR

Bu karar, CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın tepkisine neden oldu. Yıldız, "İlçemin sokakları kirletilirken, çöplerimiz başka tesise yönlendiriliyor. Ben de başka çöp döktürmem. Bu kabul edilemez" dedi. Bunun üzerine Çiğli Belediyesi, çöp kamyonlarıyla Harmandalı Çöplüğü'ne giden yolu araç trafiğine kapattı ve İZBB'ye ait çöp tırlarının geçişine izin vermedi.

Yol kapatma eylemi sonrası uzun araç kuyrukları oluştu, mahalle sakinleri kötü koku ve pis su nedeniyle sokağa döküldü. Polis, eylemin hukuksuz olduğunu belirterek yolu açmaları çağrısında bulundu. Cumhuriyet Mahallesi eski muhtarı Dursun Ali Kazar, "Çiğli'nin çöpü Bergama'ya yönlendirildi, Başkan da yolu kapattı. Burada ciddi bir çevre faciası riski var" diye konuştu.

Ahmet Efendi Mahallesi Muhtarı Hasan Ali Baytaş ise "Halk cezalandırılıyor, tek isteğimiz çöpün Harmandalı'ya dökülmemesi" dedi. Krizin ardından taraflar uzlaştı, Çiğli Belediyesi'ne ait araçlar Harmandalı'ya çöp dökebildi ve yol trafiğe açıldı. Vatandaşlar, Harmandalı'nın bir daha çöp dökümüne açılmamasını talep etti.