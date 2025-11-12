İBB Beşiktaş’ta 70 yıllık pazarı kapattı vatandaş isyan etti

İBB, Beşiktaş'taki 70 yıllık Cumartesi Pazarı'nı kapattı. Esnaf ve vatandaş tepki gösterdi, alana kültür merkezi yapılacağı öne sürüldü.

Beşiktaş'taki Cumartesi Pazarı, belediye tarafından 'depreme dayanıklı olmadığı' gerekçesiyle kapatıldı. Belediye yetkilileri tepkiler üzerine 'güçlendirme çalışmaları yapma' ihtimalini masaya yatırdı. Konuyla ilgili 12 Kasım'da bir toplantı yapılacağı öğrenildi. Sabah'a konuşan İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Vakfı Başkanı Mesut Şengül "Belediye burasıyla ilgili kesin kararını yarın vereceğini söyledi. Ya güçlendirme olacak ya da yıkıp yeniden yapılacak. Eğer güçlendirme olacaksa haftanın 6 günü çalışma yapılacak, bir günü pazar kurulacak. Biz güçlendirilmesinden yanayız. Yıkılmasından yana değiliz." diye konuştu.

Pazar esnafı Emrah Yıldırım "Vatandaş mağdur, biz mağdur. Nasıl olacak? Yazık günah kardeşim. Konuşuluyor ama çözüm üretemiyorlar. 'Bariyerleri kaldıralım' diyemiyorlar. Biz buranın 50 senelik esnafıyız. Bu emeğe yazık. Bu kolonlarda sıkıntı varsa iyileştirme yapılır, güçlendirme yapılır." İfadelerini kullandı.