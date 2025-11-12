İmamoğlu iddianamesinde çarpıcı "Canan Kaftancıoğlu" detayı

Ekrem İmamoğlu hakkında kurduğu suç örgütü ile yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Suç örgütünün ahtopotun kolları gibi geliştiği ve ilçe belediyelerinin sorumluluk sahasına giren konularda dahi karar alma yetkisine sahip olduğu belirtildi

AHTOPOTUN KOLLARI GİBİ GELİŞTİĞİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra görevinden kaynaklanan imkan ve yetkilerin artmasıyla örgütün faaliyet alanını genişlettiği, suçtan kaynaklanan kazancı artırdığı, İBB şemasında yer alan birimlerden sorumlu örgüt yöneticilerini belirledikten sonra her bir örgüt yöneticisine bağlı hareket eden örgüt üyesi sayısının artırarak faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi. İBB'nin sorumluluk sahası da dikkate alındığında suç örgütünün ahtopotun kolları gibi geliştiği ve ilçe belediyelerinin sorumluluk sahasına giren konularda dahi suç örgütü üye ve yöneticilerinin karar alma yetkisine sahip olduğu aktarıldı.

İl binasının satın alımı sürecine ait 'para sayma' görüntülerinin kamuoyuna yansımasıyla suç örgütünün ilk görüntüsünü kamuoyu nezdinde bu şekilde verdiği kaydedildi

İmamoğlu'nun İBB Başkanı olduktan sonra 2019'da Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Binası'nın satın alınması sürecinde o dönemki il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu saf dışı bırakarak binanın satın alınma sürecini bizzat yürüttüğünün aktarıldığı iddianamede, CHP'nin yönetimine talip olduğuna ilişkin ilk gövde gösterisini bu şekilde yaptığı, İl binasının satın alımı sürecine ait 'para sayma' görüntülerinin kamuoyuna yansımasıyla İmamoğlu tarafından kurulduğu öne sürülen suç örgütünün ilk görüntüsünü kamuoyu nezdinde verdiği, bu görüntüler üzerine binanın 'bağış' olarak toplanan paralarla satın alındığı algısı oluşturulmaya çalışılsa da gerçekte durumun farklı olduğu ve CHP tarafından bağış olarak toplanan miktar dışında kalan tutarın örgütün suçtan elde ettiği kazançla karşılandığı kaydedildi.