Mehmetçik Azerbaycan’ın zafer yürüyüşüne katıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 8 Kasım Zafer Günü'nün 5. yıldönümü dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlenmişti. Türk askerlerinin de katıldığı geçit töreni Azadlık Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de katıldı. Türkiye'yi temsil etmek üzere Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı Komando Taburu, "Bayraktar TB-2", "AKINCI" Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), EREN roket sistemi, TRG-300 Kasırga, çok namlulu roketatar sistemi ve 6 "F-16" savaş uçağı da geçit töreninde yer aldı.