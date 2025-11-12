Resmi Gazete’de yayımlandı: RTÜK üyeliklerine 2 yeni isim seçildi

TBMM Genel Kurulunda, RTÜK'te 24 Ekim 2025 ve 1 Kasım 2025 tarihinde boşalan üyelikler için seçim yapıldı.

Seçimde, 279 milletvekili oy kullandı. 24 Ekim 2025 tarihinde boşalan bir üyelik için aday gösterilen Orhan Özdemir 250 oyla, 1 Kasım 2025 tarihinde boşalan bir üyelik için aday gösterilen Fatma Çeliker ise 252 oyla RTÜK üyesi seçildi.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

TBMM'de yapılan oylamaya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararı ile RTÜK Üyeliklerinde boşalan ve AK Parti Grubuna düşen üyelikler için Genel Kurulun 12.11.2025 tarihli 16'ncı birleşimde yapılan seçim sonucu Fatma Çeliker ve Orhan Özdemir seçildi.