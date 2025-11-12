SON DAKİKA | Ankara'da Cumhur İttifakı zirvesi! Başkan Erdoğan-Devlet Bahçeli görüşmesi başladı
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki zirve başladı. Görüşme, Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşiyor.
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Ankara'daki konutunda ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, görüşme öncesi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceklerdir. Ziyaret, Sayın Devlet Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşecektir."