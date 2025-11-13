5 milyon dolar talebi ses kayıtlarında

Asrın rüşvet ve yolsuzluk çarkını deşifre eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 3 bin 806 sayfalık iddianamede Ekrem İmamoğlu liderliğindeki İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nün eylemleri tek tek sıralandı. İstanbul'daki ünlü Capacity AVM'nin sahiplerine baskı yaparak talep edilen 5 milyon dolarlık rüşvet olayı da bunlardan biri. İddianameye göre AVM'nin ortakları otopark işletme ruhsatı için başvuru yaptı.

Ortaklardan Selahattin Özgül, Seyfi Beyaz, Alaattin Kameroğlu ve İlker Keleş, 30 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra İmamoğlu'na tebrike gitti ve ruhsat konusu açıldı. Devreye örgüt üyesi Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz girdi. Akyüz görüşmede, 3 milyon dolar verilirse ruhsat verebileceklerini söyledi. Ortaklar bu teklifi reddetti. İkinci görüşme iş takipçisi avukat Süleyman Atik'le yapıldı. Atik, AVM'nin statik ve teknik problemleri olduğu bahanesiyle 5 milyon dolar nakit rüşvet talep etti. Bu talep ses kayıtlarına da yansıdı.