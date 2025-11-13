Aynı uçak benzer kaza

20 askerin şehit düştüğü kazanın nedeni araştırılıyor. Uçağın düştüğü bölgeye giden Türk kaza kırım ekibi araştırmalarına başladı. Türkiye'nin yüreğini yakan kazanın nedeni, düşen askeri kargo uçağının enkazında yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkarılacak.

Uçakların kırıma uğramasının altında birçok neden olabiliyor. Teknik arıza, pilotaj hatası, mevsimsel koşullar, sabotaj veya hava kazası ihtimalleri inceleniyor. Ancak kargo uçağının düştüğü anlara ait görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nde 2017'de yaşanan aynı tip uçağın kazasını gündeme getirdi. SABAH'ın askeri kaynaklardan ulaştığı bilgilere göre, 11 Temmuz 2017'de ABD'de, deniz piyadelerini taşıyan uçağın düşmesi sonucu 16 Amerikan askeri öldü. Bu kaza sonrası elde edilen raporlar ve kazayla ilgili hazırlanan animasyonlarda TSK'ya ait kargo uçağının düşmesiyle büyük benzerlik taşıyor. Lockheed Martin Aeronautics Company şirketinin teknik raporuna göre, uçağın havada bir motor pervanesi kopuyor. Daha sonra gövdeye hasar veren pervane uçağın havada ikiye bölünmesine neden oluyor. Pervane daha sonra da arka kanatları koparıp uçağın parçalanmasına neden oluyor.