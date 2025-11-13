Bakan Bolat: “İstikrarlı ortam sürmeye devam edecek”

Bakan Bolat, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bir otelde düzenlenen, "Türkiye-Bosna Hersek Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi ve Sürdürülebilir Yeni Ufuklar Sempozyumu"nda konuştu.

TÜRKİYE GELİŞİYOR

Bolat, Kovid-19 salgınının ardından ekonomik durgunluğun yaşandığına dikkati çekerek, şunları ifade etti: "Türkiye, 23 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ve liderliğinde, bir yandan ekonomisini büyütüp geliştirirken, diğer yandan bu büyümeyi ihracat, dış ticaret ve uluslararası ekonomi ilişkileriyle güçlendirdi. Dünyaya açılma noktasında bir yandan uluslararası diplomasi ve siyaset diğer yandan bakanlığımızın ticaret diplomasisi gibi politikalarla ekonomik gelişmemizi sürdürmeye çabalıyoruz"

İSTİKRARLI ORTAM

Türkiye'nin hem komşu ülkeler hem de uluslararası konularda barışçıl ve arabulucu politikasını devam ettirdiğine işaret eden Bolat, "Cumhurbaşkanımız dünyada en etkili 4-5 liderden birisi. Türkiye'nin üstlendiği rol, saygınlığına, itibarına, yumuşak, diplomatik ve siyasi gücüne büyük katkı sağlıyor. Dünyadaki ağırlığınız, güçlü bir liderlik ve yönetim, istikrarlı bir siyaset ortamı ve ekonomik gücünüzün artışına bağlıdır." diye konuştu.

REKABET YARIŞINDA ÜST SIRALARDAYIZ

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB), Orta Doğu ve Avrasya coğrafyasındaki önemine dikkati çeken Bolat, "Güçlü bir tedarik üssü olmanın mücadelesini veriyoruz, rekabetçi, yeniliğe ve gelişmeye açık. Orta, yüksek ve çok yüksek teknoloji ürünlerinin üretim ve ihracattaki payını artırarak Türkiyemizi uluslararası rekabet yarışında üst sıralara taşımanın mücadelesi içindeyiz." dedi.

EKONOMİK BÜYÜME KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

Bolat, Türkiye'nin, nominal verilerle dünyada 17'nci büyük ekonomi haline geldiğinin altını çizerek, "Türkiye, 1,5 trilyon dolarlık bir üretime, milli gelire sahip bir ülke haline geldi. Yıl sonunda uluslararası veriler açıklandığında, bu nominal gelirle 16'ncı sıraya yükseleceğiz." diye konuştu. Türkiye'nin ekonomik büyümesini kesintisiz olarak devam ettirdiğini söyleyen Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz bu büyümeyi kendi iç dinamiklerimizle, yatırım, sanayi, hizmetler, tarımdaki gelişme, yatırım ve üretimle sağlıyoruz. Aynı zamanda, yurt dışında bir cazibe merkezi olduğumuz için temin ettiğimiz 275 milyar dolar doğrudan yatırım stoku ile Türkiye ekonomisine, üretim, istihdam ve ihracat anlamında ilave katkılar sağlamış oluyoruz."