Bakan Tekin’den şehit askerlerin öğretmen eşlerine taziye telefonu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tekin, Gürcistan'da kaza kırıma uğrayan askeri kargo uçağında şehit olan askerlerden Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın eşi matematik öğretmeni Gülşah Kuran ve Binbaşı Nihat İlgen'in eşi İngilizce öğretmeni Ülkü Öztürk İlgen'i telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

ŞEHİTLERİMİZİN AİLELERİ BİZLERE EMANETTİR

Yaşanan elim kaza dolayısıyla yaşadıkları üzüntüyü dile getiren Tekin, "Şehitlerimizin aileleri bizlere emanettir. Her zaman sizlerin yanında olacağız" ifadesini kullandı. Tekin, kazada şehit olan tüm askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi.