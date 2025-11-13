Bakan Yerlikaya Mısırlı mevkidaşı Tevfik ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Mısır Arap Cumhuriyeti Bakanı Mahmud Tevfik bir araya geldi. Yerlikaya, Bakana nazik ev sahipliği için teşekkür etti.

İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ ALANLARINDA İŞ BİRLİĞİ KONULARI ELE ALINDI

İki bakan yaptığı görüşmede, başta insani yardımların daha hızlı Gazze'ye ulaştırılması olmak üzere, organize suçlar, uyuşturucu, siber suçlar, düzensiz göç ile mücadele, afetlerin önlenmesi, müdahale ve iyileştirme faaliyetleri alanlarında iş birliği konularını ele aldı.