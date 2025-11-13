BTK, dünyanın en iyi yapay zekâ uygulamalarını derledi

Her geçen gün hayatımıza daha fazla giren yapay zekâ uygulamaları artık zihnin sınırlarını aştı. Bir yandan beyin-bilgisayar arayüzleri geliştirilirken, diğer yandan ses klonlama araçları ile insani tüm özellikler artık bilgisayar ortamına taşınmaya başlandı. Öte yandan Türkiye'nin savunma sanayii gururu yapay zekâ destekli Bayraktar TB2TAI ise hava muharebesinde sunduğu üstün yeteneklerle göklerde hakimiyeti ele geçirdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) dünyanın ve Türkiye'nin en iyi yapay zekâ uygulamalarını listeledi. Listede Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen, yapay zekâ ve turbo motor gücüyle donatılan yeni nesil Bayraktar TB2T-AI SİHA başı çekti. SİHA bünyesine entegre edilen yeni nesil 3 yapay zekâ bilgisayarıyla hava muharebesinde üstün otonom yetenekler sunarken, görsel navigasyon ile araziyi tanıyıp yön tayin edebiliyor.