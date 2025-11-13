Erdoğan’dan şehit ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un babası Ünal Aykut'la telefonda görüşerek başsağlığı diledi.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan aileyi ziyaret etti. Şehit babası Ünal Aykut'a başsağlığı dileklerini ileten Özcan, daha sonra Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak baba Aykut ile görüştürdü. Erdoğan, acılı babaya başsağlığı dileyerek, "Allah sabırlar versin. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi lütfen iletin. Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu. Allah yar ve yardımcımız olsun, mekanı cennet olsun inşallah" dedi. Baba Aykut da "Vatanımız sağ olsun. Allah herkesten razı olsun" ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan, dün ayrıca Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağı ile ilgili başlatılan kaza kırım çalışmaları ve son gelişmeler ele alındı. Erdoğan, görüşmede Gürcistan'ın yürütülen çalışmalarda ortaya koyduğu işbirliği için Kavelaşvili'ye teşekkür etti. Kavelaşvili de Başkan Erdoğan'a şehitler için taziye dileklerini iletti.