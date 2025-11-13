Ferdi Zeyrek’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme!

Manisa'da 6 Haziran'da evinin havuzunun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma yeni gelişme yaşandı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

10 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame, Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Bu kapsamda, tutuklu sanıklar havuzun elektrik ve motor tesisatını yapan, montajlama işlemlerini gerçekleştiren N.B. ve havuz motorunun tamirini gerçekleştiren H.İ. ile 8 tutuksuz sanık 5 Aralık Cuma günü hakim karşısına çıkacak. Sanıkların taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olma suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla hapisleri isteniyor.

YANLIŞ VE HATALI MONTAJ

Havuzun bakımından sorumlu Y.Ö. ile kaçak akım durumunu bildirmediği belirlenen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu A.S. gözaltına alınmış, 2 şüpheli 11 Haziran'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 14 Haziran'da ise evdeki enerji odasının havuza mesafesini standartlara uygun inşa etmediği öne sürülen Z.M, havuzun yapımında görev aldığı değerlendirilen M.Y.P, havuz enerji odasındaki motor ve elektrik aksamları ile diğer ekipmanları standartlara aykırı dizayn edip montajını yaptığı ileri sürülen N.B. ile yanlış ve hatalı montaj gerçekleştirdiği iddia edilen H.İ. gözaltına alınmıştı.

Z.M, N.B. ile H.İ. taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla tutuklanmış, M.Y.P. ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Bilirkişi raporunda kusurlu görülmeyen ve havuzun inşa işini gerçekleştirdiği gerekçesiyle tutuklanan sanık Z.M, 27 Eylül'de işlemlerinin ardından cezaevinden tahliye edilmişti. Dosyada ayrıca Yunusemre Belediyesinde görevli M.S. ile Ö.T. hakkında da soruşturma izni istenmişti.