Hırvatistan’da yangın söndürme uçağı kaza kırıma uğramıştı: Başkan Erdoğan ve siyasilerden taziye mesajı!

Orman Genel Müdürlüğü’ne ait 2 yangın söndürme uçağı bakım için Hırvatistan’da bulunuyordu. Zagreb kentine gitmek için havalanan uçaklar hava muhalefeti nedeniyle Rijika Havalimanı’na geri döndüğü sırada uçaklardan birinin telsiz bağlantısı kesilirken, yapılan çalışmalarda söz konusu uçağın kaza kırıma uğradığı ve pilotun şehit olduğu öğrenildi. Öte yandan, konuyla alakalı başta Başkan Erdoğan olmak üzere, siyasilerden peş peşe taziye açıklamaları geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu akşam Hırvatistan'da kaza kırıma uğrayan yangın söndürme uçağı ile ilgili taziye mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Bu akşam Orman Genel Müdürlüğümüze ait bir yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da maalesef düştüğü haberini aldık. Bir pilotumuzun şehit olduğu bu elim kazadan derin bir üzüntü duyuyor; şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum." İfadelerine yer verdi.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: "ŞEHİDİMİZİN MEKANI CENNET OLSUN"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hırvatistan'da yangın söndürme uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilot için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Bakan Tunç paylaşımında, "Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da düşmesi sonucu şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve orman teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet olsun." İfadelerine yer verdi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN

Milli Eğitim Bakanı Yusuf tekin şehit olan pilot için taziye mesajı yayınladı. Bakan Tekin mesajında, "Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da düşmesi sonucu şehit olan pilotumuza Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Şehidimizin mekânı cennet, makamı ali olsun inşallah." İfadelerine yer verdi.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BAYRAKTAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, düşen yangın uçağı için paylaşımda bulundu. Bakan Bayraktar paylaşımında, "Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın Hırvatistan'da düşmesi sonucu pilotumuzun şehit olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Pilotumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." İfadelerine yer verdi.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN

İletişim Başkanı Burhanettin Duran yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için paylaşımda bulundu. Bakan Duran paylaşımında, "Hırvatistan'da Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Orman Teşkilatımıza sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." Dedi.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT

Ticaret Bakanı Ömer Bolat kaybolduktan sonra kaza kırıma uğradığı tespit edilen uçakla ilgili taziye mesahı yayınladı. Bakan Bolat paylaşımında, "Hırvatistan'da irtibatı kaybolan, Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı yangın söndürme uçağının enkazına ulaşıldığı bilgisini üzüntüyle öğrendik. Görevi esnasında şehit düşen kahraman pilotumuza Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyor; ailesine, yakınlarına ve tüm orman teşkilatımıza sabır ve metanet niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun." İfadelerinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da konuya ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Yılmaz paylaşımında, "Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın, planlı bakım faaliyeti için Hırvatistan'dayken meydana gelen elim kaza sonucu düşmesiyle bir pilotumuzun şehit olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, Orman teşkilatımıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum." Dedi.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ

TBMM Başkanı Kurtulmuş kaza kırıma uğrayan yangın söndürme uçağına ilişkin sosyla medya hesabından paylaşımda bulundu. Kurtulmuş paylaşımında, "Tarım ve Orman Bakanlığımıza ait yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da düşmesi sonucu şehid olan pilotumuza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Orman teşkilatına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin mekânı cennet olsun." ifadelerinde bulundu.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI KURUM

Bakan Kurum düşen yangın söndürme uçağına ilişkin taziye mesajı yayınladı. Bakan Kurum mesajında, "Hırvatistan'a planlı bakım faaliyeti için giden, Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın düştüğü haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." İfadelerine yer verdi.