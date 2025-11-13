Hırvatistan’da yangın söndürme uçağı kaza kırıma uğramıştı: Başkan Erdoğan ve siyasilerden taziye mesajı!

Orman Genel Müdürlüğü’ne ait 2 yangın söndürme uçağı bakım için Hırvatistan’da bulunuyordu. Zagreb kentine gitmek için havalanan uçaklar hava muhalefeti nedeniyle Rijika Havalimanı’na geri döndüğü sırada uçaklardan birinin telsiz bağlantısı kesilirken, yapılan çalışmalarda söz konusu uçağın kaza kırıma uğradığı ve pilotun şehit olduğu öğrenildi. Öte yandan, konuyla alakalı başta Başkan Erdoğan olmak üzere, siyasilerden peş peşe taziye açıklamaları geldi.

Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 23:03 Son Güncelleme: 13 Kasım 2025 23:35

Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 yangın söndürme uçağı bakım için Hırvatistan'da gitti. Zagreb kentine gitmek için havalanan uçaklar hava muhalefeti nedeniyle Rijika Havalimanı'na geri dönerken, uçaklardan birinin havalimanına sağ salim indiği diğerinin ise telsiz bağlantısının koptuğu aktarıldı. Öte yandan, yapılan çalışmalarda söz konusu uçağın kaza kırıma uğradığı bildirilirken, pilotun ise şehit olduğu öğrenildi. Öte yandan Başkan Erdoğan başta olmak üzere siyasi isimler arka arkaya taziye mesajları yayınladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu akşam Hırvatistan'da kaza kırıma uğrayan yangın söndürme uçağı ile ilgili taziye mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Bu akşam Orman Genel Müdürlüğümüze ait bir yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da maalesef düştüğü haberini aldık. Bir pilotumuzun şehit olduğu bu elim kazadan derin bir üzüntü duyuyor; şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum." İfadelerine yer verdi.