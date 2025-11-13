Şehitlerimizin adını kalbimize yazdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmanın başında Azerbaycan'da bulunan birliği taşıyan C130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 askerin isimlerini ve rütbelerini "İsimlerini kalbimizin en mutena köşesine yazdığımız şehitler" diyerek tek tek okuyup rahmet diledi. Erdoğan şöyle dedi:

20 VATAN EVLADI: 86 milyonun tamamını hüzne boğan çok acı bir haber aldık. Karabağ Zaferi'nin 5'inci yıldönümü kutlamaları için Azerbaycan'da bulunan birliğimizi taşıyan C130 tipi askeri kargo uçağımız; ülkemize gelmek üzere havalandıktan kısa bir müddet sonra, Gürcistan-Azerbaycan sınırına yakın SİGNAGİ bölgesinde düştü. Elim hadisede, maalesef 20 vatan evladını şehit verdik. Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek elbette mümkün değil. Gözyaşlarımızı içimize akıtıyor, acımızı kalbimize gömüyoruz. Şehitlerimize milletçe ödenmesi imkânsız şükran borcumuz bulunuyor. 86 milyonun her bir ferdine, aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve başsağlığı temenni ediyorum.

KARAKUTUYA ULAŞILDI: Uçağımızın karakutusuna ulaşılmış, incelemeler başlamıştır. Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık, son naaşı arama çalışmalarımız sürüyor. Biz de bu süreçte önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'le, ardından Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'yle telefonda görüştük. Milletimizle birlikte Azerbaycanlı kardeşlerimizi ve Gürcü dostlarımızı da büyük bir üzüntüye gark eden bu elim olayı tüm yönleriyle araştırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle birlikte Gürcistan ve Azerbaycan'ın tüm imkânları da kahramanlarımız için seferber edilmiştir; sahadaki çalışmalar anbean takibimizdedir. Gerekli incelemelerin titizlikle yapılarak olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz.

CUMHUR İTTİFAKI KUTUP YILDIZI: Beyefendiler rahatsız olacak; ama şu gerçeği Türk siyasetinin son çeyrek asırdaki serencamını bilen herkes kabul ve tasdik ediyor: Ana muhalefet partisi dahil rakiplerimiz birçok konuda bizi takip ediyor, bizim siyasetimizi referans alarak politikalarını belirliyor, siyasetin "kutup yıldızı" olarak işte bu kadroyu, AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı görüyor. Bugün tartışmasız bir şekilde Türkiye'de siyasetin rotasını, eksenini, ana omurgasını ve çerçevesini AK Parti ve Cumhur İttifakı tayin ediyor. Açık söyleyeyim; biz bundan şikâyetçi değiliz. Rakiplerimizin kalite ve kalibresini yükseltebiliyorsak, ne mutlu bize. En nihayetinde taklitler aslını büyütür, aslını güçlendirir. Ancak, görüyoruz ki, siyasette nezaket dersini almayı unutanlar var.

AYNEN İADE EDİYORUZ: Bunların en başında da CHP'nin yeni genel başkanı geliyor. Geçen haftaki hezeyanları karşısında, milletimiz gibi bizim de yüzümüz kızardı, bu ülkenin ana muhalefeti adına utanç duyduk. Seleflerine kıyasla yeni genel başkanın, Türk siyasetinin görüp göreceği en ağzı bozuk, en küfürbaz figürlerden biri olduğu görülüyor. Onu da bu zatın çiğliğine, acemiliğine, zayıf karakterine ve vesayet altında siyasetçilik oynamasına veriyoruz. Bu şahsın geçen hafta bize, yargı mensuplarımıza ve kamu görevlilerimize yönelik kurduğu pespaye cümleleri kendisine aynen iade ediyoruz.

SAYGI GÖSTERMEYİ ÖĞRENDİ: Yıllarca antidemokratik güçlerin yelkenlerini şişirmesiyle siyaset yapanlar; gönülsüz de olsa, en azından zahirde, milli iradeyle barışmak, milletin tercihine saygı duymak zorunda kaldı. Millete "bidon kafalı" diyen, "göbeğini kaşıyan adam" diyen, "dağdaki çobanla benim oyum bir olabilir mi" diyen zihniyet, yenile yenile, burunları sürtüle sürtüle Anadolu insanına saygı göstermeyi öğrendi. İmtiyazlıların, mütegallibenin, kerameti kendinden menkul elitlerin, milletin kesesinden geçinen tufeylilerin saltanatına son verdik. Bunu birlikte başardık. Bu değişime birlikte imza attık.

CHP'Lİ BELEDİYELER EMLAK VERGİSİNDE FAHİŞ ARTIŞ YAPIYOR

Emlak vergilerindeki artış meselesiyle ilgili tepkiler yükseliyor. Bilhassa CHP'li belediyelerin yönettiği şehirlerde, arsa ve arazi metrekare birim değerlerinde, yüzde 2 bin 500, yüzde 5 bin, hatta bazı bölgelerde yüzde 18 bin 700'lere varan fahiş artışlar yapıldığını görüyoruz. Bu artışlar, doğrudan vatandaşımızın omzuna haksız bir yük bindiriyor. Tıpkı "ucuzlatacağız" dedikleri su ve toplu ulaşım fiyatlarında olduğu gibi maalesef burada da verdikleri sözlerin hilafına davranıyorlar. Kantarın topunu kaçıran bu artışlara sesiz kalmamız düşünülemez. Çözüm önerimizi Meclis'imizin takdirine sunacağız.

MANİPÜLASYONLARA KARŞI UYANIK OLALIM

Milli Savunma Bakanlığımız ve İletişim Başkanlığımız düzenli bir şekilde kamuoyumuzu bilgilendiriyor; bunu devam ettirecekler. Milletimizden yalanlara, manipülasyonlara ve dezenformasyonlara karşı uyanık olmalarını özellikle rica ediyorum. Bilhassa sosyal medyada, kirli siyaset uğruna, böyle bir hadiseyi istismar edecek kadar alçalanlara prim vermemelerini istirham ediyorum. Mesaj yayımlayarak veya telefon ederek acımızı paylaşan, taziyelerini ileten tüm dost ve kardeş ülkelere de buradan teşekkür ediyorum.

MISIR DIŞİŞLERİ BAKANI ABDULATİ'Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati'yi kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da bulundu. ANKARA