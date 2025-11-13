Yeni yılda yeni ev mutluluğu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde depremzede vatandaşlar için 3+1 olarak yapılan köy evlerinin inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Her bir konut için 19 ton demirin kullanılan 138 köy evinin yeni yıldan önce hak sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Osmaniye'nin Düziçi İlçesi Akçakoyunlu Köyünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden köy konutlarını inceleyen Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve evleri gezdi. Konutların sadece elektrik tesisatlarının kaldığını ve ekiplerin aralıksız çalıştığını ifade eden Vali Yılmaz, şunları söyledi:

"Konutlarımızı yeni yıldan önce vatandaşlarımıza teslim etmeyi planlıyoruz. İnşallah hemşehrilerimiz yeni yıllarını evlerinde geçirecekler. Konutlarımız 145 metrekare, 3+1 şeklinde yapıldı ve her bir konut için yaklaşık 19 ton demir kullanıldı. Konutlarımız standartlarının çok üstünde. Vatandaşlarımız gülü güle ve sağlıklı bir şekilde otursun."

ŞANLIURFA'DA YOĞUN ÇALIŞMA

Öte yandan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Halfeti ilçesinde incelemelerde bulundu. Vali Şıldak, TOKİ tarafından Argıl Mahallesi'nde tamamlanan deprem konutları ile Saylakkaya Mahallesi'nde yapılan kırsal deprem konutlarını gezerek çalışmaları yerinde değerlendirdi. Yapılan incelemeler sırasında ikametleri açılan deprem konutları hakkında bilgi alan Vali Şıldak, hak sahibi vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Vali Hasan Şıldak,"Bugün Halfeti İlçemizdeyiz... TOKİ tarafından Argıl Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Deprem Konutları ile Saylakkaya Mahallesi'nde yapılan Kırsal Deprem Konutlarında incelemede bulunduk. İkamete açılan deprem konutlarımızın hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verildi.

Halfetili vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiler.