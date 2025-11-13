Yunanistan Hava Kuvvetleri’nden alçak paylaşım! Tepkiler sonrası geri adım attılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, uçağın kara kutusunun bulunduğu ve incelemelerin başlatıldığını belirterek, "Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık. Son naaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor." ifadesini kullanmıştı.

MSB DUYURDU: SON ŞEHİDİMİZİN NAAŞINA ULAŞILDI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan gün içinde yapılan açıklamada ise "Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında yapılan arama çalışmaları sonucunda son şehidimizin aziz naaşına ulaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.