700 bin dolarlık Vaniköy vurgunu

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü iddianamesinde Adnan Oktar'ın da ikamet ettiği ve kaçak yapıların yıkılmasıyla tartışma konusu olan Vaniköy'deki villa için verilen rüşvet de yer alıyor. İtirafçı olan şüpheli Cüneyt Yakut ifadesinde villayı satın alan Rus Boris Borisenko'nun tadilat talebi için İBB Harita Mühendisi Yakup Öner ile buluştuğunu söyledi. Yakut, "1 hafta sonra bana 1 milyon dolar verilmesi gerektiğini söyledi. Çok olduğunu söyledim ve yaptığımız pazarlık sonucu fiyatı 700 bin dolarda anlaştık" dedi. Yakut pazarlık sürecini bizzat Ekrem İmamoğlu'nun yönettiğini de anlattı.