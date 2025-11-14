Anadolu’dan gelen taleplere anında çözüm

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında önceki gün AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda sahadan gelen talepler masaya yatırıldı. İl başkanları, özellikle deprem riski altındaki yerleşim alanları, tarım kredi uygulamaları, ulaşım projeleri ve sağlık yatırımları gibi konularda yaşanan sorunları ve ihtiyaçları dile getirdi. Toplantı boyunca notlar alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili bakanlıklara taleplerin yerine getirilmesi konusunda gerekli talimatları verdi.

SAHADAN GELEN TALEPLER

Toplantıda Hatay'da depremde zarar gören Habib-i Neccar Camii gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, Habib-i Neccar Camii'nin son durumunu sordu. Caminin yapımının son aşamasına geldiği belirtildi. Hatay'daki Ulu Cami'de yaşanan problem de dile getirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yapımına başladığı cami, belediye CHP'ye geçince yarım kalmıştı. Erdoğan'ın Bursa İl Başkanı'na talimat vererek "Bu işi çözün, orayı bitirin" dediği öğrenildi. Toplantıda bir il başkanı, "Hakkâri'de maden yatakları, kurşun, çinko ve bakır kaynaklarımız var. Terör belasından kurtulan bölgelerde köylerden merkeze göç yaşandı. Köylerde yumuşak zemin üzerinde geçmişte sağlıksız konutlar yapıldı. Şimdi bu yapılar ciddi deprem riski taşıyor. Kentsel dönüşüm için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız bu konuda çalışma başlatabilir mi?" ifadeleriyle dönüşüm ihtiyacını dile getirdi. Bir diğer il başkanı, "Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri uygulama yönetmeliğini bekliyoruz" diyerek çiftçilere yönelik düzenlemelerin hızlandırılmasını talep etti. Toplantıda ayrıca Korkuteli-Tefenni Yolu'nun yatırım planlamasına alınması, ek yataklı hastane projesinin stratejik bütçeden desteklenmesi ve dere ıslahı projelerinin hızlandırılması yönünde talepler de iletildi. Erdoğan, toplantı boyunca notlar alarak ilgili bakanlara konularla ilgili talimat verdi.