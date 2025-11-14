"Beni Devlet Bahçeli’ye götürün” diyen şehit babasına, Bahçeli’den taziye telefonu
Gürcistan–Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Tekirdağlı Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş İlker Aykut’un babası Ünal Aykut’un yürek yakan talebi yanıtsız kalmadı.
Taziye ziyaretinde MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin'e sarılarak, "Beni Devlet Bahçeli'ye götürün, bir kez olsun görmek istiyorum diyen Ünal Aykut'u, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bizzat aradı.
Devlet Bahçeli, şehit babası Ünal Aykut'a başsağlığı dileyerek, kahraman evladının milletin gönlünde yaşadığını belirtti.
Bahçeli'nin sözleriyle duygulanan baba Aykut, telefonda "Allah sizden razı olsun, evladım vatana feda olsun" dedi.
"Vatan için değil 1 tane 5 tane evladım olsa feda ederim"
Tekirdağlı Şehit Hava Astsubay İlker Aykut'un babası Ünal Aykut'un, taziye ziyaretinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme isteğini dile getirmesinin ardından Bahçeli, şehit babasını telefonla arayarak başsağlığı… pic.twitter.com/AM5Df7CTz0
Vatan uğruna toprağa düşen kahraman şehidimiz İlker Aykut'un ailesine gösterilen bu vefa örneği, gönülleri bir kez daha duygulandırdı.