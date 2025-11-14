"Beni Devlet Bahçeli’ye götürün” diyen şehit babasına, Bahçeli’den taziye telefonu

Taziye ziyaretinde MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin'e sarılarak, "Beni Devlet Bahçeli'ye götürün, bir kez olsun görmek istiyorum diyen Ünal Aykut'u, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bizzat aradı.

Devlet Bahçeli, şehit babası Ünal Aykut'a başsağlığı dileyerek, kahraman evladının milletin gönlünde yaşadığını belirtti.

Bahçeli'nin sözleriyle duygulanan baba Aykut, telefonda "Allah sizden razı olsun, evladım vatana feda olsun" dedi.

Vatan uğruna toprağa düşen kahraman şehidimiz İlker Aykut'un ailesine gösterilen bu vefa örneği, gönülleri bir kez daha duygulandırdı.