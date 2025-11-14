C-130 uçuşları tedbiren durduruldu

Milli Savunma Bakanlığı, 20 askerimizin şehit olduğu kazaya ilişkin detaylı açıklamasında, ortaya atılan bazı iddiaların da asılsız olduğunu ortaya koydu:

11 Kasım'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'na ait 68-1609 kuyruk numaralı C-130E tipi ulaştırma uçağımız, saat 09.02'de Kayseri'den havalandı. Azerbaycan'ın Gence kentine 11.06'da iniş yaptı.

Zafer Günü etkinlikleri kapsamında Azerbaycan'da uçuş yapan F-16'ların 10 kişilik bakım ekibi ve muhtelif bakım malzemesini getirmek maksadıyla 13.15'te Merzifon'a intikal için toplam 20 personelle tekrar kalktı.

En son saat 13.50'de Tiflis Hava Trafik Kontrol merkeziyle temas kuruldu. Akabinde çağrılara herhangi bir yanıt alınamadı. Saat 14.34'te, TUAF 543 çağrı kodlu uçağın düştüğü bilgisi alındı.

Gürcistan arama kurtarma ekipleri 15.02'de uçağın enkazına ulaşıldı. Bölge 17.00'de emniyete alındı.

Bölgeye intikal ettirilen arama kurtarma ve kaza kırım ekibimiz; Gürcistan ekipleriyle koordineli olarak 12 Kasım 06.30'da çalışmaya başladı.

Açıklamada, "Eski uçak yoktur, bakımsız uçak vardır. Uçakların bakımları ülkemiz tarafından düzenli olarak yapılıyor. C-130 uçakları hâlihazırda 70'ten fazla ülkede kullanılıyor" denildi.

Düşen uçağa Erciyes Aviyonik modernizasyonu uygulandığı, planlı gövde, motor ve pervane bakımlarının zamanında yapıldığı, en son bakımının 11 Eylül-12 Ekim 2025'te yapıldığı tespit edildi.

Türkiye'nin envanterindeki C-130'ların uçuşları da 12 Kasım itibarıyla tedbiren durduruldu.

21 Ocak 2012'de Suudi Arabistan'dan satın alınan uçak, bakımlarının yapılmasını müteakip 2014 yılında envantere alındı. İddia edildiği gibi kullanıcı ülke tarafından hizmet dışına çıkarılan değil, ihtiyaç fazlası uçaktı.

Kazanın ardından bölgeye giden hava aracı, uçakla irtibat sağlamaya çalışan Gürcistan helikopteriydi.

Uçağın karakutu olarak tabir edilen ve enkazda bulunan cihazları da Türkiye'ye getirilerek, Ankara'da incelemeye alındı.