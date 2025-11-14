Çetenin haraca bağlamadığı işadamı yok! ‘500 bin doları elden teslim ettim’

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü iddianamesinde yer verilen deliller, Ekrem İmamoğlu liderliğinde müteahhitlerin yapı iskân ve ruhsatı karşılığında adeta haraca bağlandığını belgeledi. Avrupa Konutları'nın sahibi ünlü müteahhit Süleyman Çetinsaya, Sarıyer'de satın aldığı kargir evin güçlendirme ruhsatı karşılığında suç örgütünün kendisinden 500 bin doları aldığını itiraf etti. İddianamede yer alan itirafçı avukat Fatih Atik ifadesinde, 2023 sonlarına doğru İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in Florya'daki başkanlık konutundaki ofisine gittiğini, Keleş'in burada kendisine 'Süleyman Çetinsaya'yı tanıyor musun?' diye soru yönelttiğini aktardı. Atik ifadesinde, "Ben de yeğenini tanıdığımı söyledim. Bana bu şahsın Baltalimanı'nda bir inşaat projesi olduğunu, belediyeye bağışta bulunmak istediğini, 500 bin dolar değerinde gıda kartı alarak vereceğini, bunu benim almamı söyledi. Maslak'ta bulunan 42 Maslak isimli binadaki ofisimde Çetinsaya ile görüştüm ve Keleş'in istediği kartları bana teslim etmesini söyledim" dedi. Çetinsaya'nın bu görüşmeden 3 gün sonra yeniden yanına geldiğini ve kart ile uğraşmayacağını söyleyip bir çanta içerisinde kendisine 500 bin dolar değerinde para verdiğini aktaran Atik, "Ben de bu çantayı Keleş'in akrabası olan Zafer Keleş'e ertesi gün saat 9'da Bakırköy Florya Basınköy'de teslim ettim" diye konuştu.