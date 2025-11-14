Hz. Muhammed ve Hz. Musa karikatürleriyle provokasyona imza atmışlardı: Leman dergisi sanıkları hâkim karşısına çıktı

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Leman dergisinin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yayımlanan ve kamuoyunda büyük infiale yol açan provokatif karikatür nedeniyle açılan davada sanıklar hâkim karşısına çıktı. Tutuksuz sanıklar Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir, Yazı İşleri Müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, müessese müdürü Ali Yavuz ile avukatları duruşmada hazır bulundu. Karikatürü çizen tutuklu sanık Doğan Pehlevan ise SEGBİS ile bağlandı.

"İKİ PEYGAMBERİ ÇİZDİĞİM SÖYLENİYOR, ASLA BÖYLE BİR ŞEY YOK"

Yaklaşık beş aydır cezaevinde bulunan Pehlevan, savunmasında suçlamaları reddederek karikatürün "toplumu kin ve düşmanlığa tahrik etmediğini" savundu. İddianamede, söz konusu figürlerin Hz. Musa ve Hz. Muhammed olarak tasvir edildiği belirtilse de Pehlevan, bunun gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, "Ben bu topraklarda yetişmiş biri olarak Peygamber Efendimizin çizilmeyeceğini çok iyi bilirim. O karikatürdeki figür, Arap kökenli sıradan bir insanı temsil ediyor. Diğer figür de Musa Peygamber değil; günümüz kıyafetleriyle çizilmiş bir Musevi vatandaş figürüdür." ifadelerini kullandı.

"O KARİKATÜR BARIŞÇIL BİR ÇALIŞMADIR"

Pehlevan, karikatürdeki isim tercihinin de yanlış anlaşılmaya neden olduğunu belirterek, amacının iki toplumun barış içinde olabileceğini vurgulamak olduğunu söyleyerek, "O karikatür savaşın anlamsızlığını anlatan barışçıl bir çalışmadır. Kesinlikle kışkırtıcı bir unsur yoktur. Selamlaşma üzerinden birlik mesajı vermeye çalıştım." şeklinde konuştu.

"30 YILDIR ÇİZERİM, KİMSE BUNDA TERSLİK GÖRMEZ"

Pehlevan, karikatürü editörlere ilettiğini, yayımlanmadan önce herhangi bir sorun görülmediğini belirterek, "Yaklaşık 30 yıldır çizerim, 10 yıldır bu dergide çalışıyorum. Bu karikatürde kötü niyet aranamaz." diye konuştu.

SAVCI: TUTUKLULUK DEVAM ETSİN

Savcı mütalaasında Pehlevan'ın tutukluluk hâlinin, tutuksuz sanıklar üzerindeki adli kontrol tedbirlerinin ise devamını talep etti.

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI

Mahkeme ara kararında Pehlevan'ın bu dosya kapsamında tahliyesine, ancak yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmetti. Diğer sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirleri ise tamamen kaldırıldı.

Duruşma 4 Mayıs 2026 tarihine ertelendi.

PEHLEVAN BAŞKA DOSYADAN TUTUKLU

Öte yandan, Doğan Pehlevan hakkında yürütülen "Cumhurbaşkanı'na hakaret" soruşturmasından bulunan tutukluluk halinin devam edeceği öğrenildi.