İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 14 şüpheliden 5’i tutukland

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarının gizliliğe riayet ederek "Rocket Chat" isimli internet tabanlı mesajlaşma programını aktif olarak kullandıkları, sosyal medya hesapları üzerinden örgüt sempatisini artırma ve eleman kazanma amaçlı paylaşımlarda bulunduklarının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada örgütsel olarak "yalnız kurt" tabir edilen ve bireysel eylem hazırlığı içinde olduğu değerlendirilen 2 kişinin ikametlerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildiği belirtildi.

Bu kişilerle birlikte, Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceği göz önünde bulundurularak tehdit oluşturduğu gerekçesiyle "Yabancı Terörist Savaşçı" (YTS) olduğu değerlendirilen şahıslara da operasyon yapıldığı bildirilen açıklamada, toplam 14 şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Açıklamada, yabancı uyruklu olan 8 şüphelinin işlemleri sonrası sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edildiği, 1 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 5 zanlının da sulh ceza hakimliğince tutuklandığı bildirildi.