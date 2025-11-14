İtirafçı Servet Yıldırım tek tek anlattı! Rüşvet geliriyle borç verip villasına çöktü

Laleli'de bulunan Bülent Özbek'in sahibi olduğu döviz büroları ve bu bürolardan CHP'nin şaibeli kurultayına para gönderildiğini duyduğunu aktaran Yıldırım, "Laleli'de bulunan Bülent Özbek'in sahibi olduğu döviz bürolarıyla Hüseyin Köksal çalışıyordu. Köksal'ın çok eski arkadaşıdır. Emanetçisi olarak kullanıyor olabilir. 2025 Ocak ayının sonu gibi Köksal beni çağırarak 'Schengen' vizem olup olmadığımı sordu. 'Seni yurtdışına çıkartalım, üstümüze gelecekler' dedi. İmamoğlu ve çevresi operasyon yapılacağını çok önceden biliyordu" diye konuştu. Yıldırım şöyle devam etti: "Murat Gülibrahimoğlu'na ait Beykoz'da bir villa vardı. Bu villada Murat Ongun, Hüseyin Köksal, Murat Kapki, Emel Müftüoğlu ve tanımadığım bazı kişiler kumar oynardı. İBB'de toplanan TL cinsi paralar İstanbul'daki bazı döviz bürolarında dolara çevrilirdi. Ongun'un şoförü Kadir Öztürk bana kurultaylarda dağıtılan paraların da bu döviz bürolarından alındığını söylemişti. Kadir bana bu paraları da Ankara'ya göndererek kurultay sürecinde kullandıklarını anlatmıştı. Bana bunları anlattığında Özgür Özel'in kazanamayacağını söyledim. Kadir bana 'İş bitti' dedi."