Kurtulmuş: Türkiye, KKTC’nin haklı davasını savunmaya devam edecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ilk resmi yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Meclis'te bir araya geldi. Seçim sonuçları dolayısıyla Erhürman'ı tebrik ederek görevinde başarılar dileyen Kurtulmuş, Türkiye ile KKTC'nin el ele vererek Ada'daki Türk halkının haklı davasını bütün uluslararası platformlarda savunmaya devam edeceğini vurguladı. Kıbrıs'ta iki devletli çözümden başka yolun olmadığını, iki devletin de kendi milli kimlikleri içerisinde barış içinde yaşayabileceği ortamın ortaya konulmasının mümkün olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti, her alanda artık işbirliği tabirinin bile yetersiz kaldığı, mükemmel şekilde birlikte hareket etme becerisini kazandı. Uluslararası alanda güçlü ve gerçekten etkili KKTC'nin var olması için milli davamıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi.