Mamak’ta kentsel dönüşüm isyanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Mamak'ta yıllardır tamamlayamadığı kentsel dönüşüm projesine tepkiler dinmiyor. AK Parti döneminde başlatılan 15 bin konutluk projede, 2014-2019 yılları arasında 5 bin konut hak sahiplerine teslim edildi. Ancak Mansur Yavaş'ın 2019'da göreve gelmesinin ardından 6 yıl geçmesine rağmen yalnızca 418 daire teslim edilebildi. Yıllardır evlerine kavuşmayı bekleyen 8 bin 620 hak sahibi, ABB'yi "vaat verip icraat yapmamakla" suçluyor. Mağdurlar, inşaatların durduğunu, malzemelerin sahalarda çürüdüğünü belirterek, projeyi TOKİ'ye devretmesi çağrısında bulundu. "TOKİ bir yılda yapar, ABB 6 yılda 400 daire yaptı" diyen hak sahipleri, ilerleme olmadığını vurguladı.

SONUÇ YOK

Mamak Kentsel Dönüşüm Mağdurları Platformu Başkanı Mustafa Bekar, "6 yılda 500 daire bile yapamayan belediye, 8 bin konutun ihalesine nasıl çıkacak? Babam öldü, ben yaşlandım, artık torunlar bekliyor. Ama hâlâ bir sonuç yok" dedi. Mağdurlar Mahmut Gülseren, Mevlüt Şimşek ve Hüseyin Öztürk, projede vaatlerin tutulmadığını, kiracı durumuna düştüklerini ve inşaatların tamamlanmadığını ifade etti. Rasim Ögeç ise, "Mansur Yavaş beni kiracılığa mahkûm etti. Konserlere milyonlar harcanıyor ama mağdurlara hiçbir şey yapılmıyor" diyerek tepkisini dile getirdi. ABB yetkilileri, 8 bin konut için kasım sonunda ihaleye çıkılacağını açıkladı. Ancak mağdurlar, yıllardır süren belirsizlik ve gecikmeler nedeniyle belediyeye güvenmediklerini, projenin acilen sonuçlandırılmasını talep ediyor.