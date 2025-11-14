RTÜK tarihinde bir ilk! Deniz Güçer ilk kadın başkan vekili oldu

RTÜK Başkan Vekili Dr. Deniz Güçer "Üst Kurulumuzun birikimi ve vizyonuyla, yayıncılık alanında ülkemizin örnek gösterilen kurumlarından biri olma hedefimizi daha da ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

ÖZDEMİR VE ÇELİKER GÖREVLERİNE BAŞLADI

Yapılan seçim sonucunda yeni Başkan Vekili göreve başlarken, aynı toplantıda RTÜK Üyesi seçilen Orhan Özdemir ile Fatma Çeliker de Üst Kurul'daki görevlerine başladı. Uzun yıllar kamuda görev yapan Orhan Özdemir daha önce RTÜK Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunmuş, RTÜK'ün kurumsal çalışmalarına pek çok katkı sağlamıştı. Fatma Çeliker de 25 yıl önce memur olarak başladığı RTÜK'te pek çok idari görevde bulunmuş ve başarılı çalışmalara imza atmıştı. Çeliker; Üye seçilmeden önce RTÜK Kamuoyu Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Yeni Üyelerin, yayıncı kuruluşlarla iş birliğini güçlendirerek toplumsal duyarlılığı esas alan projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

RTÜK TARİHİNDE BİR İLK: İKİ KADIN ÜYE

Yeni Başkan Vekili ve Üyelerin göreve başlamasıyla birlikte, Üst Kurulda ilk kez biri Başkan Vekili olmak üzere iki kadın Üye görev almış oldu.

2021 yılında RTÜK Üyesi olarak seçilen Dr. Deniz Güçer, Üst Kuruldaki tek kadın Üyeydi. Fatma Çeliker'in de Üye seçilmesiyle birlikte RTÜK tarihinde ilk kez iki kadın üye Üst Kurulda görev almış oldu.

BAŞKAN DANİŞ'TEN KATILIMCI VE YENİLİKÇİ DÖNEM MESAJI

Yeni Başkan Vekilini ve Üyeleri tebrik eden RTÜK Başkanı Mehmet Daniş de hem Başkan Vekilinin bir kadın olmasından hem de Üst Kurulda iki kadın Üyenin bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Daniş, RTÜK'ün yayıncılık alanındaki denetim ve düzenleme faaliyetlerinde dinamik, katılımcı ve yenilikçi bir döneme adım attığını vurguladı; "Bu değişim, medya politikalarının geliştirilmesi ve yayıncılıkta etik standartların güçlendirilmesi sürecine taze bir enerji kazandıracak." dedi.