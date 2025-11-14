Şehit Gökhan Korkmaz’ın iyilik dolu yaşamı duygulandırdı ‘Artık ben senin ağabeyinim’

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri kargo uçağı Azerbaycan'dan dönüşte Gürcistan'da düştü. Acı olayda 20 askerimiz şehit oldu. Onların ardındansa gözü yaşlı sevenleri ve hikâyeleri kaldı. Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın, çocuk esirgeme kurumunda kalan 17 yaşındaki E.M.'yi ömrü boyunca koruyup gözettiği ve eğitim dahil tüm masraflarını karşıladığı ortaya çıktı. Korkmaz'ın baba ocağındaki taziye evine gelen ve şu anda 40 yaşında olan E.M., şehit Gökhan Korkmaz'ın kendisini çocuk esirgeme kurumunda nasıl bulduğunu ve ömrü boyunca yaşadıklarını gözyaşları içinde SABAH muhabirine anlattı.

'YURTTA TANIDIM'

İsminin bilinmemesini isteyen E.M., çocuk esirgeme kurumunda büyüdü. Ailesini hiç tanımayan E.M., şehit Korkmaz ile yollarının kesişmesini şöyle anlattı: "Gökhan ağabeyim ile tanıştığımda ben 17, o 25 yaşlarındaydı. Bir gün yurdumuzu ziyaret ettiler. Beni ilk orada gördü. Daha sonra benim için tekrar geldi. 'Hiç kimsen var mı?' diye sordu. Olmadığını söylediğimde 'Artık ben varım. Senin ağabeyin olacağım' dedi.

'HARÇLIĞIMI O VERİRDİ'

O günden sonra yurt müdürü düzenli olarak bana harçlık vermeye başladı. Bunun ne olduğunu sorduğumda 'Ağabeyin gönderiyor' dedi. Sonra öğretmenim, yurt müdürüne benim çok iyi olduğunu, stajımı da iyi bir yerde yapmam gerektiğini söylemiş. Orada da devreye girdi ve 'Bir tanıdığım var, seni ona yönlendireceğim, orada hem stajını yapacaksın hem de modellerin değerlendirilecek' dedi. O vesileyle stajıma başladım. Daha sonra aynı yerde işe girmeme yardımcı oldu. Yurttan ayrılmak istediğimde de destek oldu. Askere gittiğimde maddi manevi hiç yalnız bırakmadı. 25 yaşına kadar beni okuttu, evlenmek istediğimde elimden tuttu. Hayatımla alakalı her karar için ona danışıyordum. O benim hayat öğretmenim oldu.

'2 GÜNDÜR TAZİYE ÇADIRINDAN AYRILMIYORUM'

M.E. "Şimdi 40 yaşımdayım. Gökhan abimin taziye çadırında oturuyorum. Şehadet haberini aldığım ilk an, tanıştığımız gün aklıma geldi. Eğer o gün tanışmasaydık, o benim elimden tutmasaydı ne olacaktım diye soruyorum. Benim gibi kaç çocuğa sahip çıktığını bilmiyorum. Allah ondan razı olsun" dedi.