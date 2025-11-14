SON DAKİKA | Bakan Kurum’dan A Haber’de önemli açıklamalar

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, A Haber ekranlarında soruları yanıtlıyor. Bakan Kurum açıklamalarına Gürcistan'daki uçak kazasında şehit olan 20 kahraman askerimizi anarak başladı.

AHaber CANLI YAYIN

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

6 Şubat depremlerinden 14 milyon vatandaşımız etkilendi. Çok zor bir süreçti. O gün hep birlikte asrın felaketinde asrın dayanışmasını gerçekleştireceğimizi söyledik. Büyük bir kenetlenme yaptık. Yarın 350 bininci konutu teslim edeceğiz. Biz depremin 15. günü ilk temellerimi attık. Bir taraftan enkaz kaldırırken bir taraftan konteyner kentlerimizi kuruyorduk. Burada Türkiye'nin en büyük şantiyelerinden birini yapıyoruz.

Yıl sonunda 450 bini de aşacağız, vatandaşlarımıza konutlarını söz verdiğimiz gibi teslim edeceğiz. Hatay'da 100 bin konut teslimi olacak.

MUHALEFETE SERT TEPKİ

Yaptığımız projelerin maketini yapamazlar. Deprem bölgesinde çakılmış bir çivileri yok. Bir Ulu Camii'yi yapamadılar Ulu Cami'yi de biz ayağa kaldıracağız. Devlet burada Özgür Özel Bey.

YÜZYILIN KONUT PROJESİ

Yaklaşık 3 milyon başvuru oldu. Bizim referansımız milletimiz. Milletimiz bizim ne söylediysek gerçekleştireceğimiz çok iyi biliyor. Örnek dairelerimizi Ankara'da yaptık. Çok kullanışlı evler. Aidatın da çok altında bir taksitle vatandaşımz bu konutlara erişebilecek.