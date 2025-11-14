Türkiye şehitlerini uğurladı! Şehit astsubayın eşinden oğluna: Başını dik tut, senin baban kahraman!

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında 20 askerimiz şehadete ulaştı. Ankara Adli Tıp Kurumunda işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehitlerimizin al bayrağa sarılı naaşları, memleketlerine uğurlandı. 20 kahraman, dualarla toprağa verilirken, onlardan geriye hikayeleri kaldı. Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca’nın annesi Nurdan Karaca, evladını “Benim gurbet kuşum o. Sıladan gitti, uçtu gitti” diyerek ağladı. Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan’ın oğluna sözleri herkesi ağlattı: Başını dik tut, senin baban kahraman

AJANSLAR

Türkiye, bugün 20 vatan evladını uğurladı… Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında 20 askerimiz şehadete ulaştı. Ankara Adli Tıp Kurumunda işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehitlerimizin al bayrağa sarılı naaşları, memleketlerine uğurlandı. 20 askerimiz memleketlerinde yapılan cenaze törenlerinin ardından dualarla vatan toprağına bırakıldı.

ŞEHİT KARACA İÇİN MEMLEKETİ TEKİRDAĞ'DA TÖREN

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca için memleketi Tekirdağ'da cenaze töreni yapıldı. Lüleburgaz'daki evinin önünde helallik alınan şehit Karaca için daha sonra Sokollu Mehmet Paşa Camisi'nde cuma namazı sonrası cenaze namazı kılındı.

"GURBET KUŞUM… UÇTU GİTTİ"

Cenaze namazı öncesi anne Nurdan, baba Nedim ve ağabey Bünyamin Karaca, şehit Karaca'nın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Nurdan Karaca, oğlunun fotoğrafını taşıyarak cenaze namazına geldi. Fotoğrafı tabutun önüne koyan Karaca, "Bana sarıl anne, sımsıkı sarıl diyordun. Geldim anneciğim, sarılıyorum. Benim gurbet kuşum o. Sıladan gitti, uçtu gitti" diye ağladı. Karaca'nın silah arkadaşları da törende gözyaşlarını tutamadı.

"BAŞINI DİK TUT… SENİN BABAN KAHRAMAN"

Ankara'da düzenlenen törenin ardından uçakla Merzifon Havalimanı'na getirilen şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, ailesi ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Evli ve 2 çocuk babası şehit Kaplan'ın cenazesi, daha sonra kara yoluyla Gümüşhacıköy ilçesine getirildi. Babası ve annesinin yaşadığı evde helallik alınmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda tören yapıldı.

AİLESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Cenaze töreninde şehidin annesi Dilşat ve babası Ümit Kaplan gözyaşı dökerken, eşi Hülya Kaplan da oğlu Poyraz (11) ve kızı Cemre Kaplan'a (8) sarılarak gözyaşı döktü. Hülya Kaplan oğluna başını dik tutmasını söyleyerek, "Dik tut oğlum başını, dik tut yavrum. Senin baban kahraman" diyerek ağıt yaktı. Şehit Kaplan, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

4 AY SONRA BABA OLACAKTI

Şehit Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu (39) için, Bursa'da cenaze töreni yapıldı. 3 yıl önce hayatını Dişhekimi Göknur Öztürk Uslu ile birleştiren Şehit Binbaşı Uslu'nun 4 ay sonra baba olacağı öğrenildi. Şehidin babası Ahmet Uslu, cenaze namazında güçlükle ayakta durabildi.

Şehit Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, kılınan namazın ardından Yenişehir Kent Mezarlığı içindeki şehitlikte toprağa verildi.

3 AY ÖNCE EVLADINI KUCAĞINA ALMIŞTI

Şehit Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın için memleketi Balıkesir'deki Zağnos Paşa Camisi'nde tören düzenlendi.

Şehidin Adem Kutay (10), Zeynep (2) ile 3 aylık Kağan isminde 3 çocuğu olduğu öğrenildi. Ailesi, Sayın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşı döktü. Şehidin oğlu Adem Kutay, annesi Kezban ile eşi Zeliha Sayın, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Kılınan namazın ardından şehidin cenazesi Başçeşme Şehitliği'nde toprağa verildi.

EŞİNİ ÜNİFORMASI İLE UĞURLADI

Şehit Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in cenazesi, uçakla Kayseri Erkilet Havalimanı'na getirildi. İlgen için Kocasinan ilçesi Kalemkırdı Camisi'nde tören düzenlendi. Törende şehit İlgen'in babası Şeref, annesi Meryem, eşi Ülkü ve kardeşi Fuat İlgen ayakta durmakta güçlük çekerken, aile bireyleri gözyaşı döktü. Protokol üyeleri ve beraberindeki heyet, aileye taziyelerini iletti. Şehit Nihat İlgen, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kartal Şehitliği'nde toprağa verildi.

Öte yandan, 3 çocuk babası olan şehit Nihat İlgen'in aslen Bolulu olduğu ama eşinin Kayseri'de defnedilmesini istediği için burada toprağa verildiği belirtildi.

EŞİ 9 AYLIK HAMİLEYDİ…

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok için Samsun'da cenaze töreni yapıldı. Şehidin babası İsa (54), annesi Gülay (53) ve oğlu Emirhan Altıok (2) ile kız kardeşleri Gamze Süngerli (30) ile Sevdegül Altıok (23) Ankara'dan aynı uçakla, 9 aylık hamile eşi Seda Altıok (29) ise Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla geldi.

AĞABEYİNİ ASKER SELAMI İLE KARŞILADI

Ağrı'da polis memuru olarak görev yapan kız kardeşi Gamze Süngerli, şehit ağabeyinin cenazesini uçaktan indirilirken onun kepiyle asker selamı vererek karşıladı. Şehidin annesi Gülay Altıok cenazede ayakta durmakta güçlük çekti. 1 çocuk babası Emre Altıok'un eşi ile birlikte ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün saydığı öğrenildi.

Şehit Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un cenazesi, ikindide Ovabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

OĞLU VE EŞİ PARKASINI GİYEREK UĞURLADI

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un cenazesi, askeri uçakla Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'na getirildi. Şehit Aykut'un cenazesi, buradan da kara yoluyla toprağa verileceği Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Kırkkepenek Mahallesi'ne götürüldü. Şehidin eşi Duygu Aykut, cenazeye oğlu Poyraz ile birlikte eşinin parkasını giyerek katıldı. Anne ile oğlu, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp, gözyaşları döktü. Tabuta sarılıp gözyaşı döken şehidin annesi Zülbiye Aykut, yakınları tarafından teselli edildi. Cenaze namazının ardından şehit İlker Aykut, Kırkkepenek Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.