Türkiye şehitlerini uğurladı! Şehit astsubayın eşinden oğluna: Başını dik tut, senin baban kahraman!

EŞİNİ ÜNİFORMASI İLE UĞURLADI Şehit Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in cenazesi, uçakla Kayseri Erkilet Havalimanı'na getirildi. İlgen için Kocasinan ilçesi Kalemkırdı Camisi'nde tören düzenlendi. Törende şehit İlgen'in babası Şeref, annesi Meryem, eşi Ülkü ve kardeşi Fuat İlgen ayakta durmakta güçlük çekerken, aile bireyleri gözyaşı döktü. Protokol üyeleri ve beraberindeki heyet, aileye taziyelerini iletti. Şehit Nihat İlgen, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kartal Şehitliği'nde toprağa verildi.

Öte yandan, 3 çocuk babası olan şehit Nihat İlgen'in aslen Bolulu olduğu ama eşinin Kayseri'de defnedilmesini istediği için burada toprağa verildiği belirtildi.