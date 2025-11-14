Türkiye şehitlerini uğurladı! Şehit astsubayın eşinden oğluna: Başını dik tut, senin baban kahraman!
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında 20 askerimiz şehadete ulaştı. Ankara Adli Tıp Kurumunda işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehitlerimizin al bayrağa sarılı naaşları, memleketlerine uğurlandı. 20 kahraman, dualarla toprağa verilirken, onlardan geriye hikayeleri kaldı. Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca’nın annesi Nurdan Karaca, evladını “Benim gurbet kuşum o. Sıladan gitti, uçtu gitti” diyerek ağladı. Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan’ın oğluna sözleri herkesi ağlattı: Başını dik tut, senin baban kahraman
Türkiye, bugün 20 vatan evladını uğurladı… Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında 20 askerimiz şehadete ulaştı. Ankara Adli Tıp Kurumunda işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehitlerimizin al bayrağa sarılı naaşları, memleketlerine uğurlandı. 20 askerimiz memleketlerinde yapılan cenaze törenlerinin ardından dualarla vatan toprağına bırakıldı.
ŞEHİT KARACA İÇİN MEMLEKETİ TEKİRDAĞ'DA TÖREN
Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca için memleketi Tekirdağ'da cenaze töreni yapıldı. Lüleburgaz'daki evinin önünde helallik alınan şehit Karaca için daha sonra Sokollu Mehmet Paşa Camisi'nde cuma namazı sonrası cenaze namazı kılındı.
"GURBET KUŞUM… UÇTU GİTTİ"
Cenaze namazı öncesi anne Nurdan, baba Nedim ve ağabey Bünyamin Karaca, şehit Karaca'nın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Nurdan Karaca, oğlunun fotoğrafını taşıyarak cenaze namazına geldi. Fotoğrafı tabutun önüne koyan Karaca, "Bana sarıl anne, sımsıkı sarıl diyordun. Geldim anneciğim, sarılıyorum. Benim gurbet kuşum o. Sıladan gitti, uçtu gitti" diye ağladı. Karaca'nın silah arkadaşları da törende gözyaşlarını tutamadı.