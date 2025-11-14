Yangın söndürme uçağı düştü: Pilot şehit oldu

Orman Genel Müdürlüğü yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot Hasan Bahar şehit oldu. Bakanlık envanterine kayıtlı iki adet AT802 yangın söndürme uçağı 12 Kasım'da Zagreb'e bakım için gitti. Geceyi bu ülkede geçiren uçaklardan biri meteorolojik şartlar nedeniyle Türkiye'ye dönüş yapamayarak Rejika Havaalanı'na indi diğer uçakla telsiz irtibatı kesildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı uçağın kaza kırıma uğradığını açıkladı. Bakan Yumaklı, uçağın enkazına Hırvatistan'ın Senj kenti yakınlarında ulaşıldığını ve pilotun şehit olduğunu duyurdu. Şehit pilotun 3 ay önce Muğla Yatağan'da yaşanan uçak kazasından yaralı olarak kurtulduğu ortaya çıktı. Başkan Erdoğan bir taziye mesajı yayımlayarak baş sağlığı diledi.